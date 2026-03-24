東京情報大学（設置者：学校法人東京農業大学、所在地：千葉県千葉市、学長：吉本博明）は、2026年3月25日（水）に挙行する学位記授与式（卒業式）において日本で初めて、学長のボイスクローンと生成AIを用いた「AI学長式辞」を実施いたします。

東京情報大学が提唱するAI活用教育とデジタル・トランスフォーメーション（DX）を象徴する取り組みとして、情報化社会の新たな可能性を切り拓く試みです。

■背景と目的

東京情報大学は、創立以来「情報を通じて人と社会に貢献する」ことを使命に掲げ、AI、データサイエンス、サイバーセキュリティ分野を中心とした教育を推進してきました。

今回実施する「AI学長式辞」は、

・学長・吉本博明の声をAIボイスクローン技術で再現

・学長監修のもと、生成AIが式辞文を作成

・AI音声によって式辞を朗読

という学位記授与式においては日本初の試みです。

この演出を通じて、本学が提唱する「AIと人の協働による新しい知の創造」を体現し、学生や社会にAI時代の創造性と倫理的活用の重要性を発信します。

■当日の実施概要

日時：2026年3月25日（水）11:00～（10時開場）

会場：東京情報大学 体育館（千葉市若葉区御成台４－１）

実施内容：

・学長式辞「AI学長式辞」朗読（ボイスクローン＋生成AI）

・実施後、学長本人によるリアルコメント「AI時代の学びと表現」を発表