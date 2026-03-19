「ReD」 ラゾーナ川崎プラザ、ららぽーとEXPOCITY、ららぽーと立川立飛、 ららぽーと横浜にOPEN





株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）は2026年3月から4月にかけてリカバリーウェア「ReD（レッド）」直営店を、三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザ、三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY、三井ショッピングパーク ららぽーと立川立飛、三井ショッピングパーク ららぽーと横浜にオープンすることをお知らせします。

今後もみなさまの日々の暮らしに寄り添った店舗展開を推進し、生活の中に自然と取り入れられるリカバリー習慣をお届けできるよう、利用しやすい環境づくりに努めてまいります。

取り扱い概要

■ReD ラゾーナ川崎プラザ店 店舗概要

店舗名：ReD ラゾーナ川崎プラザ店

オープン日：2026年3月24日(火)

住所：〒212-8576

神奈川県川崎市幸区堀川町72-1

ラゾーナ川崎プラザ Plaza West 3F

営業時間：10:00～21:00 ※施設営業時間に準ずる





■ReD ららぽーとEXPOCITY店 店舗概要

店舗名：ReD ららぽーとEXPOCITY店

オープン日：2026年4月9日(木)

住所：〒565-0826

大阪府吹田市千里万博公園2-1

ららぽーとEXPOCITY3階

営業時間：平日10：00～20：00

土・日・祝10：00～21：00

※施設営業時間に準ずる





■ReD ららぽーと立川立飛店 店舗概要

店舗名：ReD ららぽーと立川立飛店

オープン日：2026年4月23日(木)

住所：〒190-0015

東京都立川市泉町935-1

ららぽーと立川立飛2階

営業時間：平日・日・祝10：00～20：00

土 10：00～21：00

※施設営業時間に準ずる





■ReD ららぽーと横浜店 店舗概要

店舗名：ReD ららぽーと横浜店

オープン日：2026年4月24日(金)

住所：〒224-0053

神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1

ららぽーと横浜1階

営業時間：平日 10：00～20：00

土・日・祝 10：00～21：00

※施設営業時間に準ずる





■取り扱い商品カテゴリ（両店共通）

【一般医療機器】

インナーウェア（男性用、女性用）、スリープウェア（男女兼用） 、カジュアルウェア（男女兼用）

















ReDとは

ReDは、血行から毎日を元気にするリカバリーウェアブランドです。8種の天然鉱石を配合した「独自開発繊維VITALTECH®」により、身体が放出する遠赤外線を吸収し、再び肌へ放出。インナーウェアやスリープウェアを中心とした幅広いラインアップで、健康で美しく生き生きとした人生＝VITAL LIFEを応援します。ReD 公式サイト：https://www.mtgec.jp/red/

独自開発繊維 VITALTECH®（バイタルテック）

いかに薄く生地を開発できるか。それがリカバリーウェアの機能性や利便性を左右します。 ReD に使用されている「独自開発繊維 VITALTECH® 」は、 MTG 独自の繊維テクノロジー。極微細に粉砕された 8 つの天然鉱石を独自配合で繊維に練り込むことで、薄さ 1mm 以下の生地でもリカバリー効果を発揮することに成功しました。この薄さにより、 ReD はインナーウェアやスリープウェアなど幅広いラインナップを実現しています。









