写真の白飛びを補正する方法｜補正方法と防ぐコツを紹介
Tenorshare社が提供するAI写真加工ツール「Tenorshare PixPretty」は、2026年3月16日 （月）に最新バージョンが公開されました。今回のアップデートでは、AIによる色調整機能が大幅に強化され、写真の明るさやコントラスト、色味のバランスを自動で最適化できるようになりました。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/aBuuH
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343874/images/bodyimage1】
せっかく撮れた写真なのに、空や肌が真っ白に飛んでしまってがっかりした経験はありませんか？逆光の屋外や照明が強い室内で撮影した写真を見返したとき、細部が消えてしまい「せっかくの一枚が台無し…」と感じることも少なくありません。
このような状態は「白飛び」と呼ばれ、明るさが強く出すぎることで色や質感の情報が失われてしまう現象です。一度白飛びしてしまうと「もう直せない」と思われがちですが、最近ではAI補正や写真編集アプリの進化により、スマホでも自然な見た目に整えられるケースが増えてきました。そこで本記事では、写真の白飛びを補正できるおすすめアプリを紹介するとともに、白飛びが起こる原因や白飛びを防ぐ撮影のコツについてもわかりやすく解説します。
Part1. 写真の白飛びとは？
写真の白飛びとは、光が強く入りすぎたことで、本来写るはずの色やディテールが失われてしまう現象を指します。空や照明、窓際、白い服などが、まるで真っ白に塗りつぶされたように見える状態が典型的な例です。
例えば、青空を背景に人物を撮影したとき、肉眼では雲の立体感や空のグラデーションが見えていても、写真では空が真っ白になってしまうことがあります。これはカメラが処理できる明るさの範囲（ダイナミックレンジ）を超え、光の情報が記録されなかったために起こる現象です。
白飛びは単に「明るい写真」とは異なり、色やディテールの情報自体が失われているのが特徴です。特にスマホ撮影では、逆光の屋外や強い直射日光の下で発生しやすく、顔の一部だけが白くなったり、空や白い服がのっぺり見えることもあります。ただし、写真の状態によっては白飛び補正で明るさのバランスを整え、自然な見た目に近づけることも可能です。まずは白飛びが起こる仕組みを理解することが、きれいに補正する第一歩です。
Part2. なぜ写真の白飛びが発生するのか？
写真の白飛びは、カメラが処理できる明るさの範囲（ダイナミックレンジ）を超えたときに起こります。人の目は広い明暗差を自然に認識できますが、カメラは同時にすべての明るさを記録できないため、明るい部分の色やディテールが失われてしまいます。
特に逆光での撮影では、人物の顔に露出を合わせると背景の空が真っ白になり、逆に空に合わせると人物が暗く写ってしまうことがあります。これはカメラが一度に両方の明るさを完全に記録できないためです。また、次のような条件でも白飛びは起こりやすくなります。
● 強い直射日光の下での撮影
● 照明が集中する場所
● ウェディングドレスや雪など白い被写体
● スマホの自動露出が明るく調整された場合
このように白飛びは単なる撮影ミスではなく、光の条件とカメラの性能によって起こる現象です。仕組みを理解しておくことで、撮影時の工夫や白飛び補正もしやすくなります。
Part3. 撮影後の写真の白飛びを補正するならTenorshare PixPrettyがおすすめ
撮影後に「空が真っ白になってしまった」「顔の一部だけ白く飛んでいる」と気づいた場合でも、AI補正ツールを使えば自然に整えられることがあります。中でもおすすめなのが、AI写真加工ツール Tenorshare PixPretty です。PixPrettyは単に明るさを下げる編集とは異なり、AIが写真の人物や背景を自動で認識しながら、白飛びしている部分のバランスを整えてくれるのが特徴。肌の質感や背景の雰囲気を保ちながら、違和感のない自然な仕上がりに調整できます。特に、スマホで撮った人物写真の白飛び補正では、初心者でも簡単に使える点が大きな魅力です。
★Tenorshare PixPretty公式サイト：https://x.gd/aBuuH
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せっかく撮れた写真なのに、空や肌が真っ白に飛んでしまってがっかりした経験はありませんか？逆光の屋外や照明が強い室内で撮影した写真を見返したとき、細部が消えてしまい「せっかくの一枚が台無し…」と感じることも少なくありません。
このような状態は「白飛び」と呼ばれ、明るさが強く出すぎることで色や質感の情報が失われてしまう現象です。一度白飛びしてしまうと「もう直せない」と思われがちですが、最近ではAI補正や写真編集アプリの進化により、スマホでも自然な見た目に整えられるケースが増えてきました。そこで本記事では、写真の白飛びを補正できるおすすめアプリを紹介するとともに、白飛びが起こる原因や白飛びを防ぐ撮影のコツについてもわかりやすく解説します。
Part1. 写真の白飛びとは？
写真の白飛びとは、光が強く入りすぎたことで、本来写るはずの色やディテールが失われてしまう現象を指します。空や照明、窓際、白い服などが、まるで真っ白に塗りつぶされたように見える状態が典型的な例です。
例えば、青空を背景に人物を撮影したとき、肉眼では雲の立体感や空のグラデーションが見えていても、写真では空が真っ白になってしまうことがあります。これはカメラが処理できる明るさの範囲（ダイナミックレンジ）を超え、光の情報が記録されなかったために起こる現象です。
白飛びは単に「明るい写真」とは異なり、色やディテールの情報自体が失われているのが特徴です。特にスマホ撮影では、逆光の屋外や強い直射日光の下で発生しやすく、顔の一部だけが白くなったり、空や白い服がのっぺり見えることもあります。ただし、写真の状態によっては白飛び補正で明るさのバランスを整え、自然な見た目に近づけることも可能です。まずは白飛びが起こる仕組みを理解することが、きれいに補正する第一歩です。
Part2. なぜ写真の白飛びが発生するのか？
写真の白飛びは、カメラが処理できる明るさの範囲（ダイナミックレンジ）を超えたときに起こります。人の目は広い明暗差を自然に認識できますが、カメラは同時にすべての明るさを記録できないため、明るい部分の色やディテールが失われてしまいます。
特に逆光での撮影では、人物の顔に露出を合わせると背景の空が真っ白になり、逆に空に合わせると人物が暗く写ってしまうことがあります。これはカメラが一度に両方の明るさを完全に記録できないためです。また、次のような条件でも白飛びは起こりやすくなります。
● 強い直射日光の下での撮影
● 照明が集中する場所
● ウェディングドレスや雪など白い被写体
● スマホの自動露出が明るく調整された場合
このように白飛びは単なる撮影ミスではなく、光の条件とカメラの性能によって起こる現象です。仕組みを理解しておくことで、撮影時の工夫や白飛び補正もしやすくなります。
Part3. 撮影後の写真の白飛びを補正するならTenorshare PixPrettyがおすすめ
撮影後に「空が真っ白になってしまった」「顔の一部だけ白く飛んでいる」と気づいた場合でも、AI補正ツールを使えば自然に整えられることがあります。中でもおすすめなのが、AI写真加工ツール Tenorshare PixPretty です。PixPrettyは単に明るさを下げる編集とは異なり、AIが写真の人物や背景を自動で認識しながら、白飛びしている部分のバランスを整えてくれるのが特徴。肌の質感や背景の雰囲気を保ちながら、違和感のない自然な仕上がりに調整できます。特に、スマホで撮った人物写真の白飛び補正では、初心者でも簡単に使える点が大きな魅力です。