油圧式ツールホルダーの世界市場2026年、グローバル市場規模（直径20mm、直径25mm、直径32mm）・分析レポートを発表
2026年3月12日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「油圧式ツールホルダーの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、油圧式ツールホルダーのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の油圧式ツールホルダー市場規模は2024年に2252百万ドルと評価されています。市場は堅調に拡大すると見込まれており、2031年には3298百万ドルへ再調整された規模に到達すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は5.7%とされており、高精度加工需要の拡大とともに安定成長が期待される市場です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を評価し、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。工具保持具は材料調達、精密加工、流通が国際的に関係しやすく、通商政策や物流環境の変化がコストや供給安定性に影響しうるため、政策要因が重要な論点として扱われています。
________________________________________
油圧式ツールホルダーは、油圧媒体を利用して変形要素を弾性変形させ、クランプ範囲全体にわたり360度で均一に工具を締結する高精度チャックです。構造要素として、加圧ボルト、駆動ピストン、シール要素、拡張壁、油室、ホルダー本体などが挙げられています。作動原理は油圧シリンダーに近く、ねじによって油圧を調整し、工具を加圧して締結します。作業者は六角レンチで容易に締結操作を行える点が特徴です。
この方式は振れ精度が非常に高いとされ、一般に仕上げ加工に適しています。高精度加工では工具の振れが加工面品位や寸法精度、工具寿命に影響しやすいため、振れ精度の高さと締結の安定性が導入価値となりやすいです。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界の油圧式ツールホルダー市場について詳細かつ包括的に分析した市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析の両面で市場を整理しています。市場が継続的に変化することを踏まえ、競争状況、需給動向、需要変化に影響する主要因についても検討しています。
分析対象期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格を指標として市場規模の推移と将来予測が提示されています。地域別および国別でも同様の指標で予測が示され、地域ごとの成長機会や市場特性を把握できる構成です。さらに、製品タイプ別と用途別の予測も掲載され、セグメントごとの成長性の違いを比較できる内容となっています。
また、選定企業の企業情報や製品事例が掲載され、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も示されています。加えて、市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品投入または承認に関する示唆が提供されており、製品戦略や販路戦略の検討に活用しやすい構成です。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界の油圧式ツールホルダー市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点でプロファイル化しています。これにより、各社の競争力や市場内での位置付けを比較できるようにしています。
