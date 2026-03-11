大型ブルドーザー（260馬力～460馬力）の世界市場2026年、グローバル市場規模（電動式、ディーゼル式）・分析レポートを発表
2026年3月11日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「大型ブルドーザー（260馬力～460馬力）の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、大型ブルドーザー（260馬力～460馬力）のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の大型ブルドーザー市場規模は2024年に653百万ドルと評価されています。対象は出力260馬力～460馬力の大型機であり、市場規模は2031年に777百万ドルへ再調整された水準に拡大すると予測されています。2024年から2031年までの年平均成長率は2.5%と見込まれており、需要は堅調ではあるものの、急拡大というよりは公共投資や資源開発の動向に左右されながら緩やかに伸びる市場です。
本レポートでは、米国の関税制度の現状と国際的な政策対応を評価し、それらが競争環境、地域経済の動向、サプライチェーンの強靭性に与える影響を分析しています。建設機械は部品の国際調達、現地組立、販売網の地域差が大きく、通商政策や物流環境の変化がコスト、納期、在庫方針に影響しやすい点が重要視されています。
________________________________________
大型ブルドーザーは、土砂や石材などのバルク材料を対象に、押土、掘削、埋戻しなどの作業に適した機械です。高速道路、鉄道、鉱山、空港などの現場で使用され、国防関連工事、鉱山建設、都市・農村の道路建設、水利建設など多様な分野で不可欠な機械として位置付けられます。特に発電所、炭鉱、製鉄所といった大規模な産業現場での利用が多く、緩い材料の押し出し、堆積、埋戻し作業に強みを発揮し、作業能力の高さと適応性が評価されます。
________________________________________
市場分析と調査内容
本レポートは、世界の大型ブルドーザー市場について、詳細かつ包括的に分析した市場調査資料です。メーカー別、地域別、国別、製品タイプ別、用途別の観点から、定量分析と定性分析の両面で市場を整理しています。市場が継続的に変化することを踏まえ、競争状況、需給動向、需要変化に影響する主要因についても検討しています。
分析対象期間は2020年から2031年であり、消費金額、販売数量、平均販売価格を指標として市場規模の推移と将来予測が提示されています。地域別および国別でも同様の指標で予測が示され、地域ごとの需要の強弱や成長余地を把握できる構成です。さらに、製品タイプ別と用途別の予測が掲載され、どの機種構成や用途領域が市場を支えるかを比較できる内容です。
また、選定企業の企業情報や製品事例に加え、2025年時点の主要企業の市場シェア推計も示されています。市場の成長要因、制約要因、事業機会、新製品投入または承認に関する示唆も含まれており、事業戦略や製品ポートフォリオ検討に活用しやすい構成になっています。
________________________________________
主要企業の動向
本レポートでは、世界の大型ブルドーザー市場における主要企業を対象に、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品構成、地域展開、主要な事業動向などの観点で整理しています。これにより、各社の競争力や市場内での位置付けを比較できるようにしています。
主要企業として、Caterpillar、Komatsu、Shantui Construction Machinery、John Deere、CNH Industrial、Liebherr、Guangxi Liugong Machinery、Hebei Xuanhua Steel Machinery、Volvo、Xiamen XGMA Machinery などが挙げられています。さらに、Tianjin Yishan Construction、Inner Mongolia First Machinery なども市場プレイヤーとして記載されています。
