レンジファインダー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年02月27に「レンジファインダー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。レンジファインダーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
レンジファインダー市場の概要
レンジファインダー市場に関する当社の調査レポートによると、レンジファインダー市場規模は 2035 年に約 43億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の レンジファインダー市場規模は約 21億米ドルとなっています。レンジファインダーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 7.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、測距儀市場シェアの拡大は、国防近代化と軍事費の増加によるものです。プレス情報局（PIB）によると、2024－2025年度の連邦予算では国防省（MoD）に6,21,940クロールインドルピーが配分されており、測距儀などの照準システムや電気光学システムを含む軍事力強化への継続的な投資を反映しています。
レンジファインダーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/rangefinder-market/108574
測距儀に関する市場調査では、世界的な急速な都市化、インフラ整備、レーザー、光学技術、デジタル機能の進歩により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。さらに、狩猟、ゴルフ、その他のレクリエーション活動への消費者の関心の高まりも市場の成長を後押ししています。
しかし、現代の測距儀は、GPS、Bluetooth、ソフトウェア分析、弾道計算ツールなどの高度な技術を搭載していることが多く、メンテナンスや専門的な技術サポートが必要になる場合があります。これが今後数年間の市場成長を抑制すると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343151/images/bodyimage1】
レンジファインダー市場セグメンテーションの傾向分析
レンジファインダー市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、レンジファインダーの市場調査は、製品タイプ別、アプリケーション別、最終用途別、機能別、流通別と地域に分割されています。
レンジファインダー市場のサンプルコピーの請求:
https://www.sdki.jp/sample-request-108574
製品タイプ別に基づいて、レンジファインダー市場はレーザーレンジファインダー、光学レンジファインダー、GPSレンジファインダーに分割されています。レーザーレンジファインダーセグメントは、優れた精度と信頼性、防衛、スポーツ、建設、鉱業、林業など多様な業界での急速な普及、そしてBluetooth、弾道計算ソフトウェア、ゴルフの傾斜補正といったスマート機能との統合により、予測期間中に62%のシェアを占めると予想されています。2026年1月、Garminは優れた光学系、オンボードマッピング技術、GPSなどの先進技術を搭載したXero L60iレーザーレンジファインダーの発売を発表しました。
