企業研修・講演事業を展開するBST株式会社(本社：東京)は、体験型思考改革プログラム「ホッシー ブレイクスルーセミナー」の公式ホームページをリニューアル公開したことをお知らせいたします。

本サイトでは、マジック体験を通じて固定観念に気づき、思考の前提を疑い、新たな発想へと切り替える「ブレイクスルー体験」を直感的に理解できる構成となっています。





ブレイクスルーセミナー 公式ページ

https://bstinc.co.jp/services/aeru_hossy/





ホッシー ブレイクスルーセミナー





■リニューアルの背景

企業におけるイノベーション推進や組織改革の重要性が高まる中、「従来の考え方の枠を超える思考力」が求められています。

一方で、従来型の座学研修では思考の変化が実感しづらい気づきが一過性で終わる行動変容につながりにくいといった課題が指摘されてきました。そこでBST株式会社では、「体験」を通じて思考の前提そのものに揺さぶりをかける独自の研修プログラムを提供。

今回のリニューアルでは、そのコンセプトをより直感的に伝えるための構成へ刷新しました。









■セミナーの特長

本セミナーでは、マジックという“非日常体験”を通じて、参加者自身の思考プロセスに変化を促します。





1. 固定観念への気づき

人は無意識に「前提」を置いて物事を判断しています。マジックの体験を通じて、その前提が崩れる瞬間を体感します。

2. 思考の前提を疑うプロセス

「なぜそう思ったのか？」という思考の構造に向き合うことで、問題解決における新しい視点を獲得します。

3. 新しい発想への切り替え

驚きと納得を伴う体験により、柔軟な発想転換を促進。研修後の実務への応用を目指します。









■ホームページリニューアル記念企画

20万円相当が無料！先着10社限定の感動体験セミナー開催

マジックで固定概念が打破できるようになる！？

「思考のブレイクスルーセミナー」を体験し固定概念が打破できるテクニックを習得してください！

リニューアルを記念し、企業担当者向けに無料体験セミナーを開催いたします。実際の基本プログラムを体験できる特別企画です。





1. まずは自分の固定観念を見てみよう

2. 固定概念を打ち砕くテクニック「Re:Doute」とは

3. 新しい発想が出てこないラストワンマイルの可視化





＜対象層＞

新入社員、部下に固定概念を捨ててほしいマネージメント層、新規事業などイノベーティブな能力を求めているビジネスパーソン、大企業の人事部担当etc





＜概要＞

・対象 ：企業・団体(各社最大2名まで)

・開催時期：2026年5月

・内容 ：セミナー基本プログラム(約1時間)

・開催場所：東京都内

・定員 ：先着10社





「まずは雰囲気を知りたい」

「自社研修に適しているか確認したい」

といったニーズに対応した内容となっています。









■公式ページ

※特別企画のお申し込みもこちらからお願いします。









■今後の展望

BST株式会社では、本セミナーを通じて、企業の組織変革やイノベーション創出を支援するとともに、体験型研修の新たな価値を提供してまいります。









■会社概要

会社名 ： BST株式会社

所在地 ： 東京都文京区

事業内容 ： Webデザイン、システム開発、AIカメラレンタルサービス、

AIデータ分析、ビジネスセミナー等

URL ： https://bstinc.co.jp/

公式SNS ： https://www.instagram.com/bst_web/

※2026年卒、2027年卒、中途社員も募集中です！

TEL ： 03-6365-1444

FAX ： 03-4333-7740





