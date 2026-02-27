【中野店 リラクゼーションマッサージ】もみの匠 中野店～大人気コースボディケア＋フットケア～
【中野店】
「ボディケア＋フットケア」のご案内をしております
【店舗概要】
■もみの匠 中野店
https://mominotakumi.com/shop_nakano.html
■住所
東京都中野区中野4-2-13 JR中野北口富士ビル 3F
【会社概要】
■会社名
株式会社興和サービスアシスト
https://ksa.jp/
東京都中野区中野3-31-8 Ｎスクエア2F
代表取締役社長の斉藤次郎はクライアントのニーズにお応えしリラクゼーション事業、PR企画など幅広い分野でフランチャイズ事業を手掛けています。
今回「もみの匠 中野店」では 以下のサービスを受けることができます。
ボディケア90分+フットケア 30分
\6,430(税込\7,070)
ボディケア75分+フットケア 45分
\6,950(税込\7,640)
ボディケア120分+フットケア 60分
\9,900(税込\10,890)
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342374/images/bodyimage1】
こんにちは、もみの匠 中野店です。
もみの匠 中野店では、お仕事疲れなど日々の疲れを気軽に解消していただきたいと思い、日々接客に励んでおります。
イベントの最新情報は「もみの匠 中野店」のHPにてご確認いただけます。
https://mominotakumi.com/shop_nakano.html
中野店
「ボディケア＋フットケア」のご案内してをおります
リラクゼーションサロン もみの匠 中野店は皆様の健康を応援しております。
【丁寧な施術】をコンセプトに厳選されたセラピストによる施術をご体験ください！！
皆様のご来店、心よりお待ちしております。
【その他新規出店店舗】
もみの匠 相模大野店
https://mominotakumi.com/sagamiono/
2026年02月20日オープン！
もみの匠 津田沼店
https://mominotakumi.com/tsudanuma/
2025年05月23日オープン！
勤務を希望される方は下記より応募可
https://mominotakumi.com/recruit.html
予約はこちらから
https://mominotakumi.com/nk/
配信元企業：株式会社興和サービスアシスト
