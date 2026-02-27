株式会社インサイド(本社：東京都墨田区、代表取締役：早川 陽祐)は、ペルシャ絨毯風のデザインを画像生成AIを用いて制作したオリジナルアートパネルの先行予約販売を、応援購入サイト「Makuake(マクアケ)」にて2026年2月27日(金)18時より開始いたしました。





デザインイメージ





応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」

https://www.makuake.com/project/inside005/





サイズイメージ





◆目指したのはお部屋を癒しの空間にするアート

アートは空間を彩り、日々の暮らしに新たな価値をもたらしてくれます。

しかし一方で「高価で手を出しづらい」「どんなアートを選べばよいかわからない」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、ペルシャ絨毯のような芸術的で高級感のあるデザインをアートパネルとして表現し、もっと気軽にアートを楽しんでいただけるよう本プロジェクトを立ち上げました。





本シリーズでは過去3回のプロジェクトで多くの方に応援購入いただき、前回の「ステンドグラス風」では目標を大きく上回る支持を獲得した人気シリーズの第4弾になります。





デザイン各種(1)





◆プロジェクトの特徴

1. 画像生成AIによる独自デザイン

ペルシャ絨毯のような精緻な編み目や文様を踏まえ、物理的な制約(織機の限界など)を超えた緻密で新しいデザインを生成しました。試行錯誤の末に厳選した24種のパターンを展開します。





デザイン各種(2)





2. 全24種類から選べる多彩なラインナップ

本物のペルシャ絨毯を模したデザイン、日本を象徴する景色や四季を表現したデザインなど全24種類を展開。AIデザインとアクリル加工技術により、ペルシャ絨毯のような表現を軽量かつ手に取りやすい価格で実現しています。





デザイン各種(3)





3. 重厚感と透明感を兼ね備えたアクリル製パネル

高級感のあるアクリル素材を使用。

ガラスよりも透明度が高く、わずか3mm厚の軽量設計で自由に飾れる利便性を実現しました。

さらに3パターンのサイズを各種ご用意しているので、リビングや玄関・寝室はもちろん、賃貸住宅やオフィスでも気軽に楽しめるなど、設置場所やご利用シーンを選びません。





デザイン各種(4)





◆お得なリターンをご用意

それぞれのお部屋の雰囲気に合わせて選べる単品販売はもちろん、お得なセット販売もご用意しております。

また数量限定で「早割」「超早割」をご用意しています。一般販売価格に比べ、早割は10％OFF、超早割は15％OFFとなります。





デザイン各種(5)





◆プロジェクト概要

プロジェクト名： ペルシャ絨毯が紡ぐ美を日常のアクセントに。

アクリル製アートパネルで空間に彩りを+

期間 ： 2026年2月27日(金)18:00～3月30日(月)22:00

URL ： https://www.makuake.com/project/inside005/





デザイン各種(6)





◆会社概要

商号 ： 株式会社インサイド

代表者 ： 代表取締役 早川 陽祐

所在地 ： 〒130-0014 東京都墨田区亀沢1-3-2

設立 ： 2004年12月

事業内容： アクリルへの印刷・加工

資本金 ： 1,140万円

URL ： https://inside-jnet.com/