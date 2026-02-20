超人気フレーバーが半期の定番品となって登場！「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」新発売

“チョコミン党”待望、シーズンフレーバーの中で最も多く登場している 超人気フレーバーが半期の定番品となって登場！ 「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」 3月2日 新発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、カップアイスの定番としてご好評いただいている「明治 エッセル スーパーカップ」シリーズより、「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」が半期の定番品となって、2026年3月2日から全国にて発売します。

本商品は、爽やかな香りと甘さのバランスが絶妙なやさしいミント感のアイスに、パリパリ食感のチョコチップを組み合わせました。ミント好きのチョコミン党の方にも満足していただける味わいに仕上げつつも、清涼感をマイルドに仕立てているため、チョコミント初心者の方にもおすすめです。

「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドは、「明治 エッセル スーパーカップ 超バニラ」「同 抹茶」「同 チョコクッキー」の定番フレーバー３品に加え、半期ごとのフレーバーを追加した４フレーバーを定番フレーバーとして展開しています。その半期の定番フレーバーとして、シーズンフレーバーの中で最も多く登場している超人気フレーバー「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」を発売します。

本商品の発売を通じ、より多くのフレーバーをご提供することで、「明治 エッセル スーパーカップ」ブランドのさらなる成長を図るとともに、おいしさ・楽しさの世界を広げ、お客さまの健康な毎日に貢献してまいります。

キャンペーン概要

「明治 エッセル スーパーカップ チョコミント」の発売を記念して、「スーパーカップが応援！親子でワクワク新学期」キャンペーンを実施します。

・応募受付期間：2026年 3 月 2 日（月）10：00～4 月 7 日（火）23：59

・レシート有効期間：2026年 3 月 2 日（月）～3月 31 日（火）

・対 象 商 品：「明治 エッセル スーパーカップ」200ml各種

・応 募 条 件：対象商品を2個購入したレシートで応募いただけます。

・景 品：Aコース オリジナルおはじき風シール＆シール帳セット 500名様

Bコース オリジナルQUOカード5,000円分 500名様

・キャンペーンサイト

URL：https://www.meiji.co.jp/sweets/icecream/essel/cmp/oyako2603/

※3月2日（月）10：00より公開予定