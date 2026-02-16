¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎGPSÄÉÀ×¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤Ï2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë77²¯1000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø³ÈÂç¡¢CAGR13¡ó¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¼¡À¤Âå¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÅ¸Ë¾
À¤³¦¤ÎGPSÄÉÀ×¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ÈÀ®Ä¹ÇØ·Ê
À¤³¦¤ÎGPSÄÉÀ×¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î25²¯6000ËüÊÆ¥É¥ë¤«¤é2032Ç¯¤Ë¤Ï77²¯1000ËüÊÆ¥É¥ë¤Ø¤ÈÂçÉý¤Ê³ÈÂç¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë13¡ó¤È¤¤¤¦ÎÏ¶¯¤¤À®Ä¹¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì³ÈÂç¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÊªÎ®¡¦Í¢Á÷¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¿ÊÅ¸¡¢»ñ»º´ÉÍý¤Î¹âÅÙ²½¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë°ÂÁ´ÂÐºö¤Î¶¯²½¤È¤¤¤Ã¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥È¥ì¥ó¥É¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£GPSÄÉÀ×¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢À¤³¦Â¬°Ì¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊGPS¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¡¢¼ÖÎ¾¡¢»ñ»º¡¢¿ÍÊª¤ÎÀµ³Î¤Ê°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Þ¤¿¤Ï°ìÄê´Ö³Ö¤Ç¼èÆÀ¡¦Á÷¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ä»ëÀ¤È´ÉÍý¸úÎ¨¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ëÃæ³Ëµ»½Ñ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Î¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óºÇÅ¬²½¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¥Çー¥¿¤ÎÀïÎ¬Åª³èÍÑ¤¬¿Ê¤ß¡¢»Ô¾ì¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»½Ñ¿Ê²½¤¬²ÃÂ®¤¹¤ëGPSÄÉÀ×¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¹âÅÙ²½
¶áÇ¯¤ÎGPSÄÉÀ×¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÌÃÖÆÃÄêµ¡Ç½¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢IoT¤ä¥¯¥é¥¦¥É¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÅÙ¤Ê¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï±ÒÀ±¤«¤é¤Î¿®¹æ¤ò¼õ¿®¤¹¤ëGPS¼õ¿®µ¡¤Ë²Ã¤¨¡¢LTE¤ä5G¡¢LPWA¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®¥â¥¸¥åー¥ë¤òÅëºÜ¤·¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÃæ±û¥µー¥Ðー¤ä¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Ø¾ðÊó¤òÁ÷¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¸¥ª¥Õ¥§¥ó¥·¥ó¥°µ¡Ç½¤äÉÔÀµ°ÜÆ°¥¢¥éー¥È¡¢ÍúÎò¥Çー¥¿¤ÎÃßÀÑ¤ÈÊ¬ÀÏ¡¢³°Éô¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎAPIÏ¢·È¤Ê¤É¡¢Â¿µ¡Ç½²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Í¢Á÷¥ëー¥È¤ÎºÇÅ¬²½¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñ¤Îºï¸º¡¢ÅðÆñ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë³èÍÑ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËAIÊ¬ÀÏ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í½ÃÎÊÝÁ´¤ä¥ê¥¹¥¯Í½Â¬¤È¤¤¤Ã¤¿¹âÅÙ¤Ê±þÍÑ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤ò¤µ¤é¤Ë²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊªÎ®¡¦Í¢Á÷Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×³ÈÂç¤È±¿ÍÑ¸úÎ¨²½
À¤³¦Åª¤ÊÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¤Î³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥¹¥È¥Þ¥¤¥ëÇÛÁ÷¤Î¸úÎ¨²½¤È²Ä»ë²½¤Ï½ÅÍ×¤Ê·Ð±Ä²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£GPSÄÉÀ×¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï¡¢¼ÖÎ¾´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÏ¢Æ°¤·¡¢ÇÛÁ÷¾õ¶·¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÇÄ°®¡¢ÃÙ±ä¤ÎÁá´ü¸¡ÃÎ¡¢¸ÜµÒ¤Ø¤ÎÀµ³Î¤ÊÅþÃåÍ½Â¬¤ÎÄó¶¡¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸ÜµÒËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤È¥³¥¹¥Èºï¸º¤ÎÎ¾Î©¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥êー¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î±¿Å¾µóÆ°Ê¬ÀÏ¤ä¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°»þ´Ö¤Î´Æ»ë¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢°ÂÁ´À¤ÈÇ³Èñ¸úÎ¨¤Î²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¶½¹ñ¤òÃæ¿´¤Ë¾¦ÍÑ¼ÖÊÝÍÂæ¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢GPSÄÉÀ×¥Ç¥Ð¥¤¥¹»Ô¾ì¤ÎÃæÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
Sierra Wireless, Incorporated
Orbcomm
Atrack Technology
Geotab Incorporated
Box Telematics
Meitrack Group
Trackimo Group
Calamp Corporation
Starcom Systems Limited
Concox Wireless Solution
¸Ä¿Í¸þ¤±¤ª¤è¤Ó»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë±þÍÑÎÎ°è
GPSÄÉÀ×¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ï´ë¶ÈÍÑÅÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¸Ä¿Í¸þ¤±»Ô¾ì¤Ç¤âÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¤Î¸«¼é¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥ÈÄÉÀ×¡¢¾®·¿»ñ»º¤ÎÊ¶¼ºËÉ»ß¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÇÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÉ¿å¡¦ËÉ¿ÐÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿·øÏ´¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢·úÀß¸½¾ì¤ä¹Û¶È¤Ê¤É²á¹ó¤Ê´Ä¶²¼¤Ç¤Î»ñ»º´ÉÍý¤Ë¤â³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÝ¸±¶È³¦¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥Þ¥Æ¥£¥¯¥¹ÊÝ¸±¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤¤¡¢Áö¹Ô¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¹¥¯É¾²Á¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢GPSÄÉÀ×µ»½Ñ¤¬½ÅÍ×¤Ê´ðÈ×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÑÅÓ¤Î¹¤¬¤ê¤¬»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤Î³ÈÂç¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
