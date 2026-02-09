¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦¤ÎPET¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¡¢2032Ç¯¤ËÌó7,983²¯ÊÆ¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Ø³ÈÂçÍ½Â¬¡ÃCAGR 8.0¡ó¤ÇÀ®Ä¹
À¤³¦¤ÎPET¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ÈÄ´ººÇØ·Ê
À¤³¦¤ÎPET¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ï¡¢·ÚÎÌÀ¤È¹â¶¯ÅÙ¡¢Í¥¤ì¤¿ÂÑÇ®À¤ª¤è¤Ó´Ä¶Å¬¹çÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿Àè¿ÊºàÎÁ¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤Î»º¶ÈÊ¬Ìî¤ÇµÞÂ®¤ËºÎÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯»þÅÀ¤Ç»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ÏÌó3²¯9,933ËüÊÆ¥É¥ë¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2032Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¤ÏÌó7,983²¯ÊÆ¥É¥ë¤Ø¤È³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é2032Ç¯¤ÎÍ½Â¬´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë8.0¡ó¤È¤¤¤¦·øÄ´¤ÊÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹½Â¤ºàÎÁ»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤Ê¬Ìî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢PET¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Î¹½Â¤¡¢¼ûÍ×Æ°¸þ¡¢µ»½Ñ¿Ê²½¡¢ÃÏ°èÊÌÅ¸Ë¾¡¢¶¥Áè´Ä¶¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤»Ô¾ì¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
PET¥Õ¥©ー¥à¤ÎÁÇºàÆÃÀ¤Èµ»½ÑÅªÍ¥°ÌÀ
PET¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥Ý¥ê¥¨¥Á¥ì¥ó¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ìー¥È¡ÊPET¡Ë¼ù»é¤ò¸¶ÎÁ¤È¤¹¤ëÊÄº¿¥»¥ë·¿¤ÎÇ®²ÄÁºÀ¹½Â¤¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¨¥Á¥ì¥ó¥°¥ê¥³ー¥ë¤È¥Æ¥ì¥Õ¥¿¥ë»À¤Î½Å¹ç¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢¹â¤¤¥¬¥é¥¹Å¾°Ü²¹ÅÙ¤òÍ¤·¡¢Í¥¤ì¤¿µ¡³£ÅªÆÃÀ¤ÈÀ£Ë¡°ÂÄêÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÂÑÌôÉÊÀ¤äÂÑ¼¾À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë»ÈÍÑ´Ä¶²¼¤Ç¤âÀÇ½Îô²½¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢²á¹ó¤Ê¾ò·ï²¼¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÍÑÅÓ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆÃÀ¤Ë¤è¤ê¡¢PET¥Õ¥©ー¥à¤Ï½¾Íè¤ÎPVC¥Õ¥©ー¥à¤äPU¥Õ¥©ー¥à¤ÎÂåÂØºàÎÁ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×³ÈÂç
PET¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ìÀ®Ä¹¤Î¼çÍ×¤Ê¸¶Æ°ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢É÷ÎÏ¥¨¥Í¥ë¥®ーÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¼ûÍ×³ÈÂç¤Ç¤¹¡£Âç·¿²½¤¬¿Ê¤àÉ÷ÎÏ¥¿ー¥Ó¥ó¤Î¥Ö¥ìー¥É¹½Â¤¤Ç¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¹â¤¤¹äÀ¤ÈÈèÏ«ÂÑÀ¤ò»ý¤ÄºàÎÁ¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PET¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥³¥¢ºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ö¥ìー¥É¤Î¶¯ÅÙ¸þ¾å¤È·ÚÎÌ²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë²ÄÇ½¤ÊÆÃÀ¤ò»ý¤ÄÅÀ¤¬¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë³Æ¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤È¤â¹çÃ×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÉ÷ÎÏÈ¯ÅÅÀßÈ÷¤ÎÁýÀß¤È¤È¤â¤Ë¼ûÍ×¤¬·ÑÂ³Åª¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¥Áè´Ä¶¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÆÃÄ§
À¤³¦¤ÎPET¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ï¡¢¾¯¿ô¤ÎÂç¼ê¥áー¥«ー¤ÈÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¶¥Áè¹½Â¤¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¶¡µëÌÖ¤È¸¦µæ³«È¯ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»º¶È¸þ¤±¤Ë¹âÀÇ½À½ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ï¡¢ÆÃÄêÍÑÅÓ¤äÃÏ°è¥Ëー¥º¤ËÆÃ²½¤·¤¿À½ÉÊÀïÎ¬¤Ë¤è¤ê¶¥ÁèÎÏ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¶¥Áè¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÉÊ¼Á¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þÎÏ¤¬»Ô¾ì¶¥Áè¤Î½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×´ë¶È¤Î¥ê¥¹¥È¡§
3A Composites
Armacell International S.A.
Carbon-Core Corp.
Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd.
Composite Essential Materials LLC
Corelite
Diab Group
Gurit Holding AG
Hunan Rifeng Composite Co., Ltd.
Huntsman International LLC
Nitto Denko Corporation
Petro Polymer Shargh (PPS)
Sekisui Chemical Co. Ltd.
Visight Composite Material Co., Ltd.
XTX Composites
µ»½Ñ³×¿·¤ÈÀ½ÉÊ³«È¯¤ÎÊý¸þÀ
PET¥Õ¥©ー¥à»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢À½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Î¹âÅÙ²½¤ÈÀ½ÉÊÀÇ½¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿µ»½Ñ³×¿·¤¬³èÈ¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÌ©ÅÙ¡¦ÄãÌ©ÅÙ¤ÎÉý¹¤¤À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³«È¯¤ä¡¢ÂÑ²ÐÀ¡¢ÂÑÇ®À¡¢µ¡³£¶¯ÅÙ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¼¡À¤ÂåPET¥Õ¥©ー¥à¤Î¸¦µæ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÆÀ¸PET¸¶ÎÁ¤ÎÍøÍÑ³ÈÂç¤Ë¤è¤ê¡¢¥µー¥¥å¥éー¥¨¥³¥Î¥ßー¤ËÂÐ±þ¤·¤¿À½ÉÊ³«È¯¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ä¶ÇÛÎ¸·¿ºàÎÁ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
