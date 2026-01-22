システム開発は「生成AI×ローコード」でどう変わるか？ITR入谷光浩氏・パロアルトインサイト石角友愛氏が登壇、未来のビジネスを支える開発基盤を語る『GeneXus Day 2026』2月5日オンライン
ジェネクサス・ジャパン株式会社（本社：東京都品川区、代表取締社長：大脇文雄）は、システム開発の未来を提言するオンラインイベント『GeneXus Day 2026 創る、育てる、未来へ繋ぐ。- システム開発の道しるべ -』を2026年2月5日（木）に開催いたします。
イベントURL：https://news.mynavi.jp/techplus/lp/2025/enterprise/GeneXusDay2026/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339133/images/bodyimage1】
昨今、生成AIなどの新技術が凄まじいスピードで台頭してきています。そんな中、複雑化したレガシーシステムや、変化に対応できない開発プロセスに頭を悩ませている企業様は少なくありません。
システムは「創る」ことがゴールではありません。ビジネスと共に「育て」、変化に対応しながら「未来へ繋ぐ」、それこそが、今、本当に求められているシステム開発の姿だと私たちは信じています。
本イベントでは、35年以上にわたり技術進化に適応し続けてきたローコード開発ツール「GeneXus」を軸に、生成AIとの融合がもたらす新たなビジネス価値創出の可能性について、有識者の講演やユーザー事例を通じて紐解きます。
【基調講演】
『システム開発の羅針盤 - DXを加速するモダナイゼーションとローコード×AIによる進化 -』
株式会社アイ・ティ・アール シニア・アナリスト 入谷 光浩 氏
「崖」を乗り越えるためのモダナイゼーション戦略、そして ローコードとAIが開発のアプローチをどのように進化させるのかについて、ITRの調査結果を交えて解説します。
【特別講演】
『生成AI時代のビジネス戦略とAIとの共存 ～人間が発揮すべき真の価値～』
パロアルトインサイト CEO/AIビジネスデザイナー 石角 友愛 氏
日本企業が直面する「DX推進の壁」とその突破口を解説し、どのようにAIと共存し、新たな価値を創出していくべきかについて、実践的な視点からお話しします。
【ユーザー事例】
株式会社京進 様
「人の一生を支援する」事業を支えるため、顧客・従業員情報を一元管理する新基幹システムをGeneXusで構築。グループ経営戦略を実現するためのシステム構築事例です。
株式会社サンロジスティックス 様
「ベンダー依存」からの脱却を目指し、GeneXusを活用して内製化を実現。共同配送サービスを展開する同社が、業務変革に至るまでの経緯と実績を語ります。
株式会社モンテール 様
長年稼働していたオフコンの基幹業務システムを、GeneXusを用いてオープン系システムへ移行。マイグレーションの経緯と成果についてご紹介します。
【新製品紹介】
・GeneXus Next
生成AIを統合し進化したローコード開発基盤「GeneXus Next」が登場します。
設計から開発において生成AIを活用し、生産性を大幅に向上させる最新の開発プラットフォームをご紹介します。
・Globant Enterprise AI
生成AI機能やAIエージェントを作成しアプリケーションに組み込むことのできる「Globant Enterprise AI」をご紹介します。
■ 開催概要 ■
GeneXus Day 2026
創る、育てる、未来へ繋ぐ。- システム開発の道しるべ -
https://news.mynavi.jp/techplus/lp/2025/enterprise/GeneXusDay2026/
日時：2026年2月5日（木） 13:00 ～ 16:10（予定）
形式：オンライン
締切：2026年2月4日（水） 17:00
費用：無料（事前登録制）
特典：条件を満たした方へAmazonギフトカード500円分を贈呈
主催：ジェネクサス・ジャパン株式会社
協力：株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局
お問い合わせ先：
＜セミナーの内容に関するお問い合わせ＞
ジェネクサス・ジャパン株式会社 セミナー事務局
seminar@genexus.jp
＜申込み・視聴に関するお問い合わせ＞
株式会社マイナビ TECH+セミナー運営事務局
news-techplus-event@mynavi.jp
(C) All rights reserved. GeneXusTM is registered to GeneXus S.A.
ジェネクサス・ジャパン株式会社
〒141-0031 東京都品川区西五反田2丁目27番3号
URL：https://www.genexus.jp/
E-Mail：info@genexus.jp
配信元企業：ジェネクサス・ジャパン株式会社
