日本の携帯型空気清浄機市場：需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年1月に調査レポート「日本の携帯型空気清浄機市場：技術別（高性能粒子状空気〈HEPA〉フィルター、活性炭、イオンフィルター、電気集じん方式、その他）、用途別（商業用、住宅用）、適用面積別（200平方フィート未満、200～250平方フィート、250～300平方フィート、300平方フィート超）、販売チャネル別（オンライン、オフライン、ハイパーマーケット／スーパーマーケット、小売店、専門店、その他）―市場分析、動向、機会、予測（2025～2035年）を発行したと発表した。本レポートは、日本の携帯型空気清浄機市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにするものである。
日本の携帯型空気清浄機市場概要
日本の携帯型空気清浄機市場は、家庭、オフィス、車両、小規模商業空間における室内空気質の改善を目的とした、小型かつ省エネルギー設計の機器に焦点を当てている。日本では、大気汚染、季節性花粉（花粉症）、呼吸器系の健康に対する懸念の高まりにより、クリーンエアソリューションに対する消費者の認識が向上している。携帯型空気清浄機は一般的に、微細粉じん、アレルゲン、臭気、微生物を除去するために、HEPAフィルター、活性炭、多段階ろ過方式を採用している。需要はさらに、高齢化の進展、都市型ライフスタイル、静音性および省スペース家電に対する嗜好によって下支えされている。継続的な製品イノベーション、スマート機能の搭載、強力なEC普及が、本市場の安定した成長を形成している。
Surveyreportsの専門家による日本の携帯型空気清浄機市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に8億5,380万米ドルを創出したことが確認された。さらに、日本の携帯型空気清浄機市場は、2035年末までに18億6,380万米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約7.5％のCAGRで成長すると想定されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038293
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339715/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の携帯型空気清浄機市場分析によれば、同市場規模は、健康および室内空気質（IAQ）に対する関心の高まり、空気清浄システムにおける技術進歩、屋外および都市部の大気汚染の悪化（PM2.5、NOx、すす）、健康意識の向上（呼吸器疾患、アレルギー）、ならびに高齢化の進展を背景として拡大すると見込まれている。日本の携帯型空気清浄機市場における主要企業には、シャープ株式会社、パナソニックホールディングス株式会社、ダイキン工業株式会社、三菱電機株式会社、株式会社日立製作所、富士通ゼネラル株式会社などが含まれる。
目次
● 日本の携帯型空気清浄機市場の規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本の携帯型空気清浄機市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：技術別、用途別、適用面積別、販売チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の携帯型空気清浄機市場のセグメンテーション
日本の携帯型空気清浄機市場概要
日本の携帯型空気清浄機市場は、家庭、オフィス、車両、小規模商業空間における室内空気質の改善を目的とした、小型かつ省エネルギー設計の機器に焦点を当てている。日本では、大気汚染、季節性花粉（花粉症）、呼吸器系の健康に対する懸念の高まりにより、クリーンエアソリューションに対する消費者の認識が向上している。携帯型空気清浄機は一般的に、微細粉じん、アレルゲン、臭気、微生物を除去するために、HEPAフィルター、活性炭、多段階ろ過方式を採用している。需要はさらに、高齢化の進展、都市型ライフスタイル、静音性および省スペース家電に対する嗜好によって下支えされている。継続的な製品イノベーション、スマート機能の搭載、強力なEC普及が、本市場の安定した成長を形成している。
Surveyreportsの専門家による日本の携帯型空気清浄機市場調査の分析によれば、同市場規模は2025年に8億5,380万米ドルを創出したことが確認された。さらに、日本の携帯型空気清浄機市場は、2035年末までに18億6,380万米ドルに達する収益規模が見込まれている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約7.5％のCAGRで成長すると想定されている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038293
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/339715/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本の携帯型空気清浄機市場分析によれば、同市場規模は、健康および室内空気質（IAQ）に対する関心の高まり、空気清浄システムにおける技術進歩、屋外および都市部の大気汚染の悪化（PM2.5、NOx、すす）、健康意識の向上（呼吸器疾患、アレルギー）、ならびに高齢化の進展を背景として拡大すると見込まれている。日本の携帯型空気清浄機市場における主要企業には、シャープ株式会社、パナソニックホールディングス株式会社、ダイキン工業株式会社、三菱電機株式会社、株式会社日立製作所、富士通ゼネラル株式会社などが含まれる。
目次
● 日本の携帯型空気清浄機市場の規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本の携帯型空気清浄機市場に関する需要および機会分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：技術別、用途別、適用面積別、販売チャネル別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
日本の携帯型空気清浄機市場のセグメンテーション