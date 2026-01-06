台北、2026年1月6日 / PRNewswire / - 世界有数のコンピュータブランドであるGIGABYTEは本日、CES 2026にて新たな理念「Refine & Define」を発表しました。GIGABYTEは、ハードウェアとソフトウェアの性能基盤を洗練させることで、AIコンピューティングの未来を定義します。マザーボード、グラフィックスカード、AI BOX、AIゲーミングノートパソコン、OLEDゲーミングモニターにおいて、GIGABYTEの統合AIエコシステムを通じて、AIの応答性、効率性、直感的操作性を向上させます。



GIGABYTE、CES 2026でAIコンピューティングの未来を切り拓く「Refine & Define」を発表



GIGABYTE独自のソフトウェアとハードウェアの融合である X3D Turbo Mode 2.0 を搭載し、最新の AMD Ryzen 9000シリーズ X3Dプロセッサー に完全対応しています。オンボード ハードウェア チップとダイナミック AI オーバークロックを活用してリアルタイムの最適化と最高のパフォーマンスを実現するフラッグシップの X870E AORUS XTREME X3D AI TOP と X870E AERO X3D WOOD は、ライフスタイルにおける新たな基準を確立しました。

グラフィックスカードでは、新しい AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY が WINDFORCE HYPERBURST Cooling を搭載。分離型PCB設計と貫通するエアフローを組み合わせることで、妨げのない冷却を実現し、RTXのAIコンピューティング性能を最大限に引き出します。GIGABYTEはまた、AORUS RTX 5060 Ti AI BOX の発売も発表しました。これは16GB VRAMを搭載したポータブルeGPUで、ウルトラブックの性能を瞬時に強化します。新しい GPU Selector アプリケーションにより、ユーザーは特定のアプリケーションを指定したGPUに割り当てることが可能になり、ComfyUI や LM Studio などの高負荷な生成AIワークロードにおいて効率を最適化できます。

ラップトップへのAI性能拡張として、GIGABYTE独自のAIエージェント GiMATE は、高度なLLMを統合し、自然な 「押して話す（Press and Speak）」 機能による直感的な操作を実現します。GIGABYTEは GiMATE のインターフェースを再設計し、AI Power Gear III がBIOSに入らずに直接MUX切り替えを行えるようにしました。また、GiMATE Creator には Qwen-image 機能が追加され、GiMATE Coder は直感的なコーディング機能を拡張しています。AORUS MASTER 16、AERO X16、GAMING A18 PRO におけるハードウェアのアップグレードにより、AIクリエイション、作業効率、生体感覚ゲーム体験のパフォーマンスがさらに向上します。体験をさらに向上させるため、GIGABYTEは HyperNits を導入してHDRを強化し、AI Picture Mode でSDRを向上させ、超広角QD-OLED MO34WQC36、4K QD-OLED MO32U24、光沢タイプ第4世代WOLED MO27Q28GR、そして新しいホワイト27インチQD-OLED MO27Q2A ICEゲーミングモニター でOLED性能を最大限に引き出します。

CES 2026では、マザーボード、グラフィックスカード、AIゲーミングノートパソコン、OLEDゲーミングモニター、そして AI TOPシステム を通じて、GIGABYTEのAIイノベーションを ライブデモで直接体験 できます。詳細については、GIGABYTE EVENT | CES 2026 のウェブサイトをご覧いただくか、LVCCノースホールのGIGABYTEブース（#8519）、またはThe Venetian Convention and Expo CenterのGIGABYTEバンケットホール（メディアおよびVIP向け）にお越しください。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com