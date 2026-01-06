【世界大会受賞の9歳、次なる挑戦】「ベストフェイスモデル賞」受賞のソフィアが、国内最大級のキッズオーディション「第22回 BEST KIDS AUDITION」に応募
ウクライナと日本のルーツを持ち、空手黒帯の精神力を兼ね備えた異色の次世代モデル
世界大会「I AM MODEL SEARCH INTERNATIONAL 2025」にて、日本代表として「ベストフェイスモデル賞」を受賞したソフィア（Sophia）が、国内最大級のキッズオーディション「第22回 BEST KIDS AUDITION」への応募を表明いたしました。
ソフィアは、日本人の父とウクライナ人の母を持ち、ロシア語・英語・日本語を操る国際感覚豊かなモデルです。2025年には国際連盟極真会（IKF）にて初段・黒帯を取得するなど、武道で培った礼儀と精神的な強さを武器に、表現の場をさらに広げるべく、本オーディションに挑みます。
ソフィアの主な実績と活動
・国際舞台での評価： 「I AM MODEL SEARCH INTERNATIONAL 2025」世界大会ファイナリスト。日本代表として「ベストフェイスモデル賞」を受賞。
・伝統と記録への挑戦： 「大和撫子コンテスト2024」にて日本の美意識を習得。また、2024年10月には水戸市でのギネス世界記録TM達成イベントに参加し、一員として記録に貢献。
・文武両道の才能： 空手（極真会）黒帯。ピアノ（愛好家：ハイドン）、K-POPダンス、英語学習など、多方面で自己研鑽を継続。
今後の展望について
ソフィアは「世界で学んだ表現力と、空手で鍛えた強い心を大切に、多くの人に勇気を与えられるモデルになりたい」と語っています。今回の「BEST KIDS AUDITION」を通じて、さらに磨かれた表現力を国内の皆様へ披露することを目指します。
