【世界大会受賞の9歳、次なる挑戦】「ベストフェイスモデル賞」受賞のソフィアが、国内最大級のキッズオーディション「第22回 BEST KIDS AUDITION」に応募

日産の新型「“7人乗り”ミニバン」が凄い！ 新たな「専用デザイン」＆“専用の上質内装”採用！ 歴代初「画期的インフォテイメントシステム」や“両側電動スライドドア”も魅力！ 進化した「セレナ」最高級モデルとは？