株式会社オーバーラップ(代表取締役社長：原田 直樹、所在地：東京都品川区)は、『ピッコマ BEST OF 2025』にて「総合ランキング」マンガ部門1位を獲得（「総合ランキング」ノベル部門では14位を獲得）した大人気作品『お気楽領主の楽しい領地防衛』の「ヴァン様VANZAI★キャンペーン」の開催を発表しました。

TVアニメも1月より放送となる「お気楽領主の楽しい領地防衛」では、領主となり村を発展させていくヴァンと、彼の人柄や才能に魅かれて共に歩んでいく仲間や村民たちが描かれていきます。そんな最高の領主・ヴァンの魅力を伝え、一緒に応援してくれるファン（＝村民）増加を目指すキャンペーンがスタートします。

キャンペーン第1弾はTSUTAYAの書籍購入特典として描き下ろしクリアカード配布！

キャンペーンの第1弾として、12月22日よりTSUTAYAで本作の関連書籍を購入すると、漫画・青色まろ描き下ろしの可愛すぎるヴァンが描かれたオリジナルクリアカードをプレゼント。12月25日に発売するノベルス最新9巻はもちろん、シリーズ既刊も対象になります。すでに作品をご存じの方も、まだ作品をご存じない方も、ぜひこの機会に改めて原作書籍に触れてみてください。ヴァンの魅力を感じること間違いなしです。

今後も本キャンペーンに関する施策が予定されているので、発表をお楽しみに！

書籍情報

原作小説「お気楽領主の楽しい領地防衛 ～生産系魔術で名もなき村を最強の城塞都市に～」オーバーラップノベルスより１～8巻好評発売中。最新9巻12月25日発売！著：赤池 宗、イラスト：転

原作コミックス「お気楽領主の楽しい領地防衛」ガルドコミックスより１～7巻好評発売中。漫画：青色まろ、原作：赤池 宗、原作イラスト：転

TVアニメ

■放送情報 2026 年1月10日(土)より放送開始 TOKYO MX / BS11 1 月 10 日 毎週土曜日 22：00～ サンテレビ 1 月 10 日 毎週土曜日 22：30～ AT-X 1 月 11 日 毎週日曜日 23：30～ 【リピート放送】 毎週木曜日 29:30～／ 毎週日曜日 8:30～とちぎテレビ 1 月 15 日 毎週木曜日 23:00～

■配信情報 2026 年1月7日(水)22:00より、Prime videoにて地上波3日間先行・見放題最速配信！ その他配信サービスでも地上波放送終了後に順次配信

