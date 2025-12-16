株式会社イーストメディカル（所在地：東京都新宿区新宿1-7-3、代表：白胗順一）は、水をシェイクするだけで約6,800万個のナノバブルを生成する特許申請済みのマイボトル「NANOBULE（ナノブル）」をクラウドファンディングCAMPFIREで公開いたしました。本製品は、10秒間のシェイクで通常の水をナノバブル水に変化させ、腸内フローラの改善効果が期待できる革新的な健康アイテムです。

「NANOBULE」の特長と効果

「NANOBULE」の最大の特徴は、わずか10秒間のシェイクで約6,800万個のナノバブル（微細な気泡）を生成できることです。独自の3次元カーブフォルムと液体が高速で通過する多層マイクロホール構造がドリンクを「超微細バブル化」させます。高速でぶつかってナノサイズまで細かくなった泡をナノバブルと呼び、通常の気泡のようにすぐ消えずに水中に留まり続けるという特殊な性質を有しています。ただの水道水やミネラルウォーターを、より健康志向なナノバブル水へと進化させる革新的なマイボトルが誕生しました。

革新的なマイボトル。公開初日にランキング入り

https://camp-fire.jp/projects/910740/viewhttps://camp-fire.jp/projects/910740/view

今までにない健康アプローチとその手軽さから、クラウドファンディングサイトCAMPFIREでは公開直後に大きな話題を呼んでいます。公開初日にランキング１位を獲得し、さらに翌日には目標額の1000％を達成するなど驚異的なスピードで消費者の支持を得ており、業界でも注目されるアイテムとなっています。

ナノバブル水の主な効果と特長

【1. 腸内環境の改善効果】ナノバブル水の飲用前後では、ビフィズス菌が15.4倍に増加することが確認されています。ビフィズス菌とは腸内フローラの健全化に寄与し、免疫機能の向上や便通改善などの効果が期待できる腸内菌です。また実際に飲用したモニター試験では80％が「スッキリ変化」を実感。腸活に新たな可能性を見出しました。【2. まろやかな飲み心地】ナノ化した水は、味の角が取れたように感じ、通常の水と比較して口当たりがまろやかになります。より多くの水分摂取を促進する他、お茶やコーヒーを淹れる際により風味を引き出します。他にも炊飯用の水や料理にも活用できます。【4. スキンケアへの応用】ナノバブル水は通常の水道水に比べ浸透率が圧倒的に高いことが特徴です。また、約５倍の速さで吸収されるその浸透力と吸収力は経産省資料でも公表され研究が進んでいます。この高い浸透力を活かし、スキンケア製品の美容効果を高める可能性があります。実際の保湿試験では保湿効果が約2.7倍に向上したことが確認されました。【4. 高い浸透力と多用途性】ナノバブルは掃除や、植物の水やり、生活の様々なシーンで効果を発揮します。界面活性作用により、通常落ちにくい汚れを剥がしやすくしたり、抗菌効果によりうがいとして活用することもお勧めできます。また水中の酸素濃度が上昇するため水道水と比較しても鮮度を保つ特徴があるため、花の鮮度保持にも適しているなど、「飲む」以外に様々な場面で活用が期待できます。

ナノバブルとは、なぜ凄いのか

ナノバブルとはいわば「消えない超微細な泡」です。直径は1μm（マイクロメートル）以下、1ｍの10億分の1の大きさで、毛穴の大きさよりもさらに小さな微細泡です。目視不可なほど小さなこの泡は、気泡の状態のまま水中を漂い続ける特殊な性質をもっています。このナノバブルが含まれた水は洗濯機やシャワーヘッドなどに取り入れられ、高い洗浄力・保湿力が注目を集めていましたが、飲用することで健康へのアプローチにも大きな期待をされています。『NANOBULEシェイキングボトル』はその健康アプローチの有効性から、フィットネス・ヨガ・スポーツの指導者からも支持を集め様々な分野のプロがアンバサダーを務めるなど、プロ仕様としても高い評価を得ています。

近年、腸内環境の健康が全身の健康に影響を与えるという研究が進み、腸活への関心が高まっています。しかし、多忙な現代人にとって、毎日の食生活だけで腸内環境を整えることは容易ではありません。特に水分摂取は健康維持に不可欠ですが、単なる水分補給を超えた価値を求める消費者ニーズが拡大しています。こうした社会背景に着目し、日常的な水分摂取に付加価値を与える製品開として今回公開した「NANOBULE」は、特許申請済みの技術を活用し、誰でも簡単に高品質なナノバブル水を作り出せる画期的な製品です。

製品概要

- 商品名：NANOBULE（ナノブル）シェイキングボトル- 容量：450ml- 主な素材：本体/ポリカーボネート、フタ・内フタ/ポリプロピレン、パッキン/シリコーンゴム- 耐熱温度：90°C- 耐冷温度：-20°C- 特許：申請済み- 主な効果：ナノバブル約6,800万個生成、ビフィズス菌増加効果（15.4倍）、腸内環境株式会社イーストメディカルは、「NANOBULE」を通じて、日常的な水分摂取に革新をもたらし、多くの人々の健康増進に貢献することを目指しています。高い品質と使いやすさにこだわった本製品は、健康志向の高まる現代社会において、新たな健康習慣の確立を支援します。

会社概要

https://camp-fire.jp/projects/910740/view

- 会社名：株式会社イーストメディカル- 所在地：東京都新宿区新宿1-7-3- 代表者：白胗順一- 事業内容：美容雑貨・便利雑貨等の企画製造、仕入れ- 創業：2007年（18年の実績）