手間いらず、インドネシア最大手のオンライン旅行代理店『Tiket.com』と連携を開始
手間いらず株式会社が提供する、複数のオンライン宿泊予約サイトを一元管理できる『TEMAIRAZU』シリーズ（https://www.temairazu.com/）（以下、「TEMAIRAZU」）は、Tiket Network Pte. Ltd.が運営するインドネシア最大手のオンライン旅行代理店『Tiket.com』（https://www.tiket.com/）と、2025年12月1日からシステム連携を開始しました。
Tiket.comは、インドネシア最大手のOTAの1つで、インドネシアをはじめ、タイ、マレーシア、フィリピン、シンガポールなどの東南アジア各国に展開する、ユーザ数5,000万人超を抱える旅行・レジャーの総合予約サイトです。フライト、ホテル、アクティビティ、Wi-Fi/eSIM、レンタカーなど旅行に関わる商品を幅広く提供しています。特に、動画アプリ等で積極的にプロモーションを行い、20代や30代の若い年齢層へのリーチを得意としています。
インドネシアやその他の東南アジアからの訪日需要の急増に伴って、本格的に日本のホテルの獲得に乗り出します。特に、インドネシアは人口3億人弱、GDP成長率も年率5%前後と、非常に有望な旅行市場です。日本の宿泊施設に積極的に営業をかけ、動画によるプロモーションを活用することで、インドネシアをはじめとする東南アジアのお客様の送客を強化していく予定です。
今回のシステム連携により、『Tiket.com』を利用している宿泊施設は、主にインドネシアや東南アジアからの集客が可能となり、稼働率の向上と売上増加への貢献が期待できます。
＜対応可能予約サイト及び自社予約システム＞
▼国内宿泊予約サイト
楽天トラベル、じゃらん.net、るるぶトラベル、一休.com、skyticket、JALパック、ANAトラベラーズ、
Relux、日本旅行、HIS等
▼海外宿泊予約サイト及びホールセラー、その他
Booking.com、agoda、Expedia、Ctrip、Hostelworld、AsiaYo、TripAdvisor、hotelbeds、Airbnb、
WebBeds、DidaTravel、Shiji Distribution Solution、Fliggy、DerbySoft等
▼自社ホームページ用宿泊予約システム
ダイレクトイン、予約プロ、予約番、OPTIMA、d-edge、iHotelier、SynXis CR、triplaホテルブッキング等
【Tiket Network Pte. Ltd.株式会社の概要】
（１）商号 Tiket Network Pte. Ltd.
（２）事業内容 オンライントラベルエージェンシー
（３）本社所在地 400 Orchard Road #22-07, Orchard Towers Singapore 238875, Singapore
（４）代表者名 CEO George Hendrata
（５）展開国 インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム等
【手間いらず株式会社の概要】
（１）商号 手間いらず株式会社（東証スタンダード : 2477）
（２）事業内容 宿泊施設向け予約管理サービスの提供
情報の比較及び集約サービスの提供
（３）本社所在地 東京都渋谷区恵比寿1-21-3 恵比寿NRビル7F
（４）代表者名 代表取締役 渡邉 哲男
（５）資本金 718百万円
（６）主なサービス 予約サイトコントローラー『TEMAIRAZU』シリーズ
（https://www.temairazu.com/）
比較サイト『比較.com』（https://www.hikaku.com/）
【本件に関するお問い合わせ】
手間いらず株式会社 経営企画室
TEL：03-5447-6690 e-mail：pr@temairazu.com
