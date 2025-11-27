コラボ・ライセンス専門サイト「FanFunMARKET」は、2025クリスマス限定ジュエリーの販売を開始いたしました。※こちらの商品は通常販売商品の為、土日祝を除く3営業日以内での発送となります。※THE KISS直営店でも販売をいたします。（取り扱い店舗は下記取り扱いショップ欄を参照）

■トムとジェリー×THE KISS 2025クリスマス限定リング トム

『トムとジェリー』とTHE KISSのコラボジュエリー。繊細なリースモチーフに、とんがり帽子をかぶったトムが愛らしさを添える、クリスマス限定の特別なデザイン。華やかさと遊び心が絶妙に調和した、自分へのご褒美や贈り物にもぴったりなリングです。

素材：シルバー925、イエローゴールドコーティングルース：キュービックジルコニア、Nanogemsサイズ：7～13(奇数)号付属：オリジナルBOX、限定ジュエリークロス価格：15,400円(税込)

■トムとジェリー×THE KISS 2025クリスマス限定リング ジェリー

『トムとジェリー』とTHE KISSのコラボジュエリー。繊細なリースモチーフに、とんがり帽子をかぶったジェリーが愛らしさを添える、クリスマス限定の特別なデザイン。華やかさと遊び心が絶妙に調和した、自分へのご褒美や贈り物にもぴったりなリングです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティングルース：キュービックジルコニア、Nanogemsサイズ：7～13(奇数)号付属：オリジナルBOX、限定ジュエリークロス価格：15,400円(税込)

■トムとジェリー×THE KISS 2025クリスマス限定リング タフィー

『トムとジェリー』とTHE KISSのコラボジュエリー。繊細なリースモチーフに、とんがり帽子をかぶったタフィーが愛らしさを添える、クリスマス限定の特別なデザイン。華やかさと遊び心が絶妙に調和した、自分へのご褒美や贈り物にもぴったりなリングです。

素材：シルバー925ルース：Nanogemsサイズ：7～13(奇数)号付属：オリジナルBOX、限定ジュエリークロス価格：15,400円(税込)

■トムとジェリー×THE KISS 2025クリスマス限定ネックレス トム

『トムとジェリー』とTHE KISSのコラボジュエリー。繊細なリースモチーフに、とんがり帽子をかぶったトムが愛らしさを添える、クリスマス限定の特別なデザイン。クリスマスカラーのストーンが華やかに輝き、自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったりです。

素材：シルバー925、イエローゴールドコーティングルース：キュービックジルコニア、Nanogems長さ：40㎝＋5㎝アジャスター付属：オリジナルBOX、限定ジュエリークロス価格：17,600円(税込)

■トムとジェリー×THE KISS 2025クリスマス限定ネックレス ジェリー

『トムとジェリー』とTHE KISSのコラボジュエリー。繊細なリースモチーフに、とんがり帽子をかぶったジェリーが愛らしさを添える、クリスマス限定の特別なデザイン。クリスマスカラーのストーンが華やかに輝き、自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったりです。

素材：シルバー925、ピンクゴールドコーティングルース：キュービックジルコニア、Nanogems長さ：40㎝＋5㎝アジャスター付属：オリジナルBOX、限定ジュエリークロス価格：17,600円(税込)

■トムとジェリー×THE KISS 2025クリスマス限定ネックレス タフィー

『トムとジェリー』とTHE KISSのコラボジュエリー。繊細なリースモチーフに、とんがり帽子をかぶったタフィーが愛らしさを添える、クリスマス限定の特別なデザイン。クリスマスカラーのストーンが華やかに輝き、自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったりです。

素材：シルバー925ルース：Nanogems長さ：40㎝＋5㎝アジャスター付属：オリジナルBOX、限定ジュエリークロス価格：17,600円(税込)

■オリジナルBOX＆限定ジュエリークロス

■着用イメージ

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™ Turner Entertainment Co. (s25)

【取り扱いショップ】・FanFunMARKET（https://fanfunmarket.co.jp）・FanFunMARKET 楽天市場店 （https://www.rakuten.ne.jp/gold/fanfunmarket）・トムジェリマーケット（https://www.warnerbrosanimationstore.com/tomandjerry/）・THE KISS 直営店7店舗 ⇒ 取り扱い店舗一覧はこちら（https://fanfunmarket.co.jp/module/postblog/blog?id=489）・THE KISS公式オンラインショップ（https://online.thekiss.co.jp/）

