磁気式ロープテスターの世界市場2025年、グローバル市場規模（Rシリーズ（丸型・密閉型）、Uシリーズ（下部開放型））・分析レポートを発表
2025年11月14日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「磁気式ロープテスターの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、磁気式ロープテスターのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
概要
本レポートによると、世界の磁気式ロープテスター市場は2024年に5億6800万米ドル規模で評価されており、2031年には7億4600万米ドルへと拡大する見通しです。予測期間中の年平均成長率は4.0%と見込まれています。本調査では、米国の関税政策や国際的な貿易対応の影響を踏まえつつ、競争構造、地域経済の動向、供給網の強靭性を分析しています。
________________________________________
製品概要と用途
磁気式ロープテスターは、主にクレーン、係留、または安全帯などの重要な用途に使用されるロープの状態や健全性を評価するための特殊装置です。この装置は磁気技術を用いて、ロープ内部および外部の欠陥、損傷、摩耗を検出します。ロープ全体に沿って磁場を発生させることで、亀裂や断線、過度な摩耗などの異常を精密に把握することができます。これにより、事故や装置の故障を未然に防止し、産業安全性の確保に寄与します。特に海洋、建設、安全関連産業において信頼性の高い保守点検を支援する重要な機器として位置付けられています。
________________________________________
市場分析の範囲と方法
本レポートは、世界および各地域における磁気式ロープテスター市場を対象に、数量的および質的な両面から詳細に分析しています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場を分類し、競争状況や供給・需要動向、価格変動などの要素を総合的に評価しています。2025年時点での主要企業の市場シェア推計や製品例も含まれています。
________________________________________
市場の主要指標
本調査では、2020年から2031年にかけての消費額（百万米ドル）、販売数量（千台単位）、平均販売価格（米ドル/台）を基準とする市場規模および予測を提示しています。これらは地域別、国別、製品タイプ別、用途別に整理されており、市場構造の把握を容易にしています。また、主要企業の売上高、出荷量、平均販売価格などを比較することで、競争環境の変化を明確に示しています。
________________________________________
調査の主目的
本レポートの主な目的は以下の通りです。
1. 世界および主要国における市場全体の規模を算定すること。
2. 磁気式ロープテスター市場の成長ポテンシャルを評価すること。
3. 製品別および用途別の将来的な成長を予測すること。
4. 市場競争に影響を与える要因を明らかにすること。
________________________________________
主要企業
本レポートでは、世界市場における主要企業として、Nexxis、AMC Instruments、TST Flaw Detection Technology、TCK.W、Zawada NDT、Heath & Sherwood、Vishtar、Hydrajaws、NDT Technology、INTRONなどを中心に取り上げています。これらの企業の概要、販売量、収益、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地理的展開、主要な技術開発について分析しています。また、Ulbrich、ZwickRoell、URNDT、Sahm-splice、Greenlee、Horizon Tester、AJT Equipment、Katexなども市場競争における注目企業として挙げられています。
