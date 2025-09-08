日本におけるLASIK手術市場規模は、眼疾患の増加と外科的治療需要の高まりにより、2035年までに4億2,723万米ドルに達すると予測されています
KD Market Insightsは、日本のレーシック手術市場が2035年までに4億2723万米ドルに達し、2025年から2035年までの年間平均成長率（CAGR）は5.7%で成長すると予測する詳細な市場分析を発表しました。同市場の成長を牽引するのは、高齢化社会を中心とした眼疾患の罹患率の上昇と、高度な外科治療に対する需要の高まりです。
レーザー眼科手術の一種であるレーシック手術は、近視、遠視、乱視などの屈折性視力異常を矯正できることから、日本で大きな人気を博しています。高齢化人口の増加と高齢者における老眼の有病率の増加は、日本におけるレーシック手術の需要を促進する主な要因です。
市場の成長促進要因
日本のレーシック手術市場は、国内で確立された眼科市場により大きく成長すると予想されます。日本は、最先端の眼科クリニックと高度な手術技術を備えた医療システムが発達しています。消費者が視力矯正の長期的な解決策を求める中、特に老眼の罹患率が高い高齢化人口の増加に伴い、レーシック手術の需要が高まっています。
さらに、眼鏡やコンタクトレンズといった従来の矯正眼鏡よりも、レーシック手術のような非侵襲的な手術の人気が高まっていることも、市場の成長を後押ししています。レーシック手術はより永続的な解決策を提供するため、多くの人にとって魅力的な選択肢となっています。
このレポートのサンプルを請求 https://www.kdmarketinsights.jp/sample-request/656
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000329167&id=bodyimage1】
市場における制約
有望な成長にもかかわらず、日本のレーシック手術市場は文化的な配慮からいくつかの課題に直面しています。日本では、外科的治療よりも眼鏡やコンタクトレンズを好む傾向が強く、選択的医療行為に対する慎重さがあります。手術のリスクに対する恐怖心や、自然な老化を重視する文化が、個人によってはレーシック手術の採用を妨げるかもしれません。
市場区分と主要プレーヤー
日本のレーシック手術市場は、タイプ（波面最適化、波面誘導、トポグラフィー誘導、全レーザー）、視力エラー（近視、遠視、乱視）、製品（エキシマレーザー、フェムトセカンドレーザー）、エンドユーザー（病院、眼科クリニック、レーシックセンター）で区分されます。
日本のレーシック手術市場における主要企業は、アボット社、アルコン社、ジョンソン・エンド・ジョンソン社、Zeimer Ophthalmic System AG社、日本電産株式会社、カールツァイス社などです。これらの企業は、増大するレーシック手術の需要に対応するため、製品ラインナップの拡充と手術技術の向上に注力しています。
市場展望
日本のレーシック手術市場は、眼疾患の有病率の上昇と視力矯正手術の人気の高まりに牽引され、着実な成長を続けると予想されています。2035年までに、同市場は4億2,723万米ドルの収益を上げると予測されており、高齢化社会と非侵襲的な外科治療に対する需要の増加が大きく貢献しています。
日本のレーシック手術市場の詳細については、こちらをご覧ください。https://www.kdmarketinsights.jp/report-analysis/japan-lasik-surgery-market/656
KD Market Insightsについて
KD マーケットインサイツは、世界有数の市場調査・コンサルティング会社であり、企業が市場ダイナミクスをナビゲートし、十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう、データに基づいた洞察を提供しています。当社の専門知識を通じて、企業が成長機会を特定し、長期的な成功を促進できるよう支援します。
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
配信元企業：ＫＤマーケットインサイツ株式会社
