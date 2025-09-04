自動出荷システムのコマースロボがEBISUMARTとのAPI連携に対応！
eコマースの自動化型DXサービスを提供する株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘、以下 当社）は、株式会社インターファクトリー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：蕪木 登、以下 インターファクトリー）が提供するクラウドコマースプラットフォーム「EBISUMART（エビスマート）」とのAPI連携を2025年09月03日に開始したことをお知らせいたします。
▼自動出荷システム「コマースロボ」：https://www.commerce-robo.com/
▼連携概要
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326821&id=bodyimage1】
▼特徴
１．出荷指示を自動で取得
「未発送」の注文をEBISUMARTから取得します。
２. キャンセルに対応
EBISUMARTで「キャンセル」になった場合、コマースロボに登録されている注文をキャンセルにします。
３.入金状況を連携
EBISUMART上で入金区分が入金済みになった場合、コマースロボの注文を入金済みに自動反映します。
クレジットカードの場合はオーソリステータスを確認し入金済みに変更します。
４．出荷実績を連携
コマースロボで「出荷済み」になった注文を対象に「出荷日」「追跡番号」「配送会社」を連携します。
5．複数配送先に対応
1注文内に複数の配送先が存在した場合、配送先ごとに注文を取り込みします。
複数配送先の場合は、配送先ごとに追跡番号を登録します。
6. 販売可能数の連携
コマースロボの販売可能数の値を最短5分間隔でEBISUMARTへ連携します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000326821&id=bodyimage2】
コマースロボとは
eコマース専用自動出荷システムで受注・出荷を自動化するクラウド型システムです。
RPA（特許取得）の他4つのソフトウェアロボットでShopify、楽天、Yahoo！などの販売カート・モールから受注データをAPIで自動取得し、内蔵されている各種ロボットで出荷可能なデータに自動変換を行い、出荷指示データをWMSに連携します。
WMSが一体型となっているので在庫情報、出荷状況をリアルタイムに連携し、可視化することが可能です。
コマースロボの特徴
■豊富な連携メニュー
API、SFTP、FTPS、FTP、S3、CSV連携が可能なので代表的なECモール、カートの他基幹システムとの自動連携も可能。
■初期設定が簡単で導入リードタイムを短縮
簡単設定で接続先を選択し情報を入力するだけで接続が完了
■連携されたデータを最適に変換
APIやCSVで取込されたデータに情報付与や置換などの高度な処理をノーコードで設定
が可能
■受注から出荷までを自動化
処理ロボットにより注文情報を書き換え、ステータス管理、入金フラグ確認を自動化
■物流のアウトソーシングも簡単に
WMS一体型で物流をアウトソーシングする場合弊社WMSをご利用しているEC物流に強い倉庫様と連携可能です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1,600社以上利用のクラウドWMS「Air-logi」
https://www.ec-zaiko.net/
1000社以上利用の自動出荷システム「コマースロボ」シリーズ
https://www.commerce-robo.com/
海外企業90社以上が利用中、グローバル越境輸入サービス「AiR Trade（エアトレード）」
https://airtrade.jp/
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
