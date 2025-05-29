【宮崎牛が食べ放題!?】ミヤチクレストラン全店舗にて赤身とロースのお肉が食べ放題！宮崎牛をたくさん食べるなら”今”！！特別価格でご用意しております！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する【ミヤチクレストラン(宮崎県内4店舗、福岡県・大阪府・沖縄県各1店舗ずつ)】にて、6月の平日限定で宮崎牛赤身とロースの食べ放題フェアを開催します。無くなり次第終了となりますので、この機会にぜひ至高の宮崎牛をご堪能下さい！
キャンペーン概要
【開催期間】平日限定：2025年6月2日(月)～2025年6月30日(月)迄
※店休日が異なりますので、詳しくは各店舗にお問い合わせください。
【対象店舗】➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
【キャンペーン情報】
メニュー・価格につきましては、店舗によって異なりますので、レストランホームページ(https://rest.miyachiku.jp/)からキャンペーン欄(https://rest.miyachiku.jp/campaign/)をご確認ください。
【メニュー例】
〈橘通りミヤチクAPAS〉
霜降り肉でジューシーでとろける食感をお楽しみください♪
〈料金〉
ランチタイム(80分制)
特別価格 5,000円
※20分前がラストオーダーになります。
※割引対象外メニューとなります。
※在庫が無くなり次第終了です。
※写真はイメージです。
店舗概要
［大淀河畔みやちく］
住所 ：〒880-0865 宮崎県宮崎市松山1丁目1-1 宮崎観光ホテル西館2F
電話番号：0985-62-1129
店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/oyodo/
予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e021001701/16084
［一ッ葉ミヤチク］
住所 ：〒880-0834 宮崎県宮崎市新別府町前浜1401-255
電話番号：0985-28-2914
店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/hitotsuba/
［橘通りミヤチクAPAS］
住所 ：〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西3-10-36（株）西村ビル地下１階
電話番号：0985-31-8929
店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/tatibana/
予約サイト：https://r.gnavi.co.jp/mu0g83fu0000/
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
住所 ：〒880-0833 宮崎県宮崎市昭栄町173-5
電話番号：0985-89-2989
店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/tonshabu/
予約サイト：https://r.gnavi.co.jp/6ahwu0yc0000/
福岡県
［博多みやちく］
住所 ：〒810-0801 福岡県福岡市博多区中洲5-2-1 ジェイパーク中洲ビル2F
電話番号：092-262-2914
店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/hakata/
予約サイト：https://r.gnavi.co.jp/5hu607xa0000/
［心斎橋みやちく みやざき館］
住所 ：〒542-0085 大阪市中央区心斎橋筋2-1-32 isビル1F
電話番号：06-6210-4129
店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/osaka/
予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e021001701/21458?isfixshop=true
[那覇みやちく]
住所 ：〒900-0015 沖縄県那覇市久茂地2丁目3-1 琉球放送会館1階
電話番号：098-943-2978
店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/naha/
予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e021001701/28891
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/
●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929