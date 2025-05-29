【宮崎牛が食べ放題!?】ミヤチクレストラン全店舗にて赤身とロースのお肉が食べ放題！宮崎牛をたくさん食べるなら”今”！！特別価格でご用意しております！

写真拡大 (全16枚)

株式会社ミヤチク

株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する【ミヤチクレストラン(宮崎県内4店舗、福岡県・大阪府沖縄県各1店舗ずつ)】にて、6月の平日限定で宮崎牛赤身とロースの食べ放題フェアを開催します。無くなり次第終了となりますので、この機会にぜひ至高の宮崎牛をご堪能下さい！




キャンペーン概要


【開催期間】平日限定：2025年6月2日(月)～2025年6月30日(月)迄


　　　　　　※店休日が異なりますので、詳しくは各店舗にお問い合わせください。



【対象店舗】➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］


　　　　　　　　　　［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］


　　　　　　➤福岡県［博多みやちく］


　　　　　　➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］


　　　　　　➤沖縄県「那覇みやちく」



【キャンペーン情報】


メニュー・価格につきましては、店舗によって異なりますので、レストランホームページ(https://rest.miyachiku.jp/)からキャンペーン欄(https://rest.miyachiku.jp/campaign/)をご確認ください。




【メニュー例】

〈橘通りミヤチクAPAS〉


霜降り肉でジューシーでとろける食感をお楽しみください♪



〈料金〉


ランチタイム(80分制)


特別価格 5,000円



※20分前がラストオーダーになります。


※割引対象外メニューとなります。


※在庫が無くなり次第終了です。


※写真はイメージです。





店舗概要


宮崎県


［大淀河畔みやちく］


　住所　　：〒880-0865　宮崎県宮崎市松山1丁目1-1　宮崎観光ホテル西館2F


　電話番号：0985-62-1129


　店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/oyodo/


　予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e021001701/16084





［一ッ葉ミヤチク］


　住所　　：〒880-0834　宮崎県宮崎市新別府町前浜1401-255


　電話番号：0985-28-2914


　店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/hitotsuba/　





［橘通りミヤチクAPAS］


　住所　　：〒880-0001　宮崎県宮崎市橘通西3-10-36（株）西村ビル地下１階


　電話番号：0985-31-8929


　店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/tatibana/


　予約サイト：https://r.gnavi.co.jp/mu0g83fu0000/





［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］


　住所　　：〒880-0833　宮崎県宮崎市昭栄町173-5


　電話番号：0985-89-2989


　店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/tonshabu/


　予約サイト：https://r.gnavi.co.jp/6ahwu0yc0000/





福岡県


［博多みやちく］


　住所　　：〒810-0801　福岡県福岡市博多区中洲5-2-1　ジェイパーク中洲ビル2F


　電話番号：092-262-2914


　店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/hakata/


　予約サイト：https://r.gnavi.co.jp/5hu607xa0000/





大阪府


［心斎橋みやちく みやざき館］


　住所　　：〒542-0085　大阪市中央区心斎橋筋2-1-32 isビル1F


　電話番号：06-6210-4129


　店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/osaka/


　予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/vacant/e021001701/21458?isfixshop=true





沖縄県


[那覇みやちく]


　住所　　：〒900-0015　沖縄県那覇市久茂地2丁目3-1　琉球放送会館1階


　電話番号：098-943-2978


　店舗ＨＰ：https://rest.miyachiku.jp/naha/


　予約サイト：https://booking.ebica.jp/webrsv/search/e021001701/28891





株式会社ミヤチク 【会社概要】


●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3


●電話：0986-62-2901


●会社HP：https://miyachiku.jp/


●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/


　➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］


　　　　　［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］


　➤福岡県［博多みやちく］


　➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］


　➤沖縄県「那覇みやちく」


●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/


ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/


●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/


●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929