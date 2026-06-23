ケンドーコバヤシ＆かなでが恐竜役 アニメ映画『べべフィン・ザ・ムービー』ゲスト声優に
ケンドーコバヤシと3時のヒロイン・かなでが映画『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』のゲスト声優を務めることが発表された。本予告編と新規場面写真も解禁となった。
【動画】『ベベフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』本予告映像
本作はYouTube総登録者数、約8500万人、世界で愛されている「ベイビーシャーク」や「おはようのうた」でおなじみの【べべフィン】の映画化。べべフィンは、グローバルファミリーエンターテインメント企業の【The Pinkfong Company】が制作している子供向けの3Dアニメーションシリーズで、童謡や知育動画をYouTubeで公開している。
かわいいキャラクターたちの魅力だけでなく、日常生活の習慣（歯磨き、トイレトレーニングなど）を教えてくれたり、家族の絆、友情、多様性といったテーマを扱っており、未就学児の子育て世代の味方として、YouTubeキッズたちから絶大な人気を誇っている。
今回は、YouTubeの世界から飛び出して映画の世界へ。元気いっぱいな赤ちゃん・フィンと、ユニコーンが大好きなお姉ちゃんのボラ―、海賊に憧れるお兄ちゃん・ブロディが、タブレットの中の【歌と魔法の世界＝ピンキッツワールド】へ吸い込まれ、スクリーンで大冒険を繰り広げる。
この度、本作を彩るゲスト声優陣が解禁。主人公・フィンをはじめとする子どもたちは、タブレットの中に広がる【歌と魔法の世界＝ピンキッツワールド】へ迷い込む。そこで訪れる恐竜ワールドで出会うのが、ケンドーコバヤシが演じるティーレックスと、かなでが演じるプテラノドンだ。
ティーレックスは、歌と子どもが大好きな恐竜。劇中では、ケンドーコバヤシが子どもたちと一緒に楽しく歌を歌うシーンも登場。ケンドーコバヤシは、今年1月の結婚発表後、初となるファミリー向け映画への出演で、「普段は子どもに見せづらい仕事も多いのですが、今回は堂々と『お父さんの仕事はこれや！』と言える作品です」とコメントを寄せた。
プテラノドンは、人間の子どもたちに興味津々で、おしゃべりが大好きな恐竜。かなでは、これまで動物役の声優を務めた経験はあるものの、恐竜役に挑戦するのは今回が初となる。かなでは「キッズ向けの作品ですが、大人の方も思わず夢中になってしまうような見応えのあるストーリーになっていますし、かわいいキャラクターたちの活躍も見どころです」と作品の魅力を語った。
映画『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』は9月4日より全国公開。
※ケンドーコバヤシ、かなでのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ケンドーコバヤシ（ティーレックス役）
今回のアフレコは、台詞のシーンの監督と、歌の監督のお二人から絶賛していただいて、恐縮しております（笑）。演じたのは、最強で最も凶暴と言われるティーレックス。役作りのために魚と野菜を抜いて、牛・豚・鶏を中心に食べ
てきました。半日だけですけどね（笑）。
ただ、作品自体はすごく明るくて楽しいので、難しく考えずに演じることができました。普段は子どもに見せづらい仕事も多いのですが、今回は堂々と「お父さんの仕事はこれや！」と言える作品です。ティーレックス役ですが、凶暴なシーンはほぼありませんのでご安心ください（笑）。親子で楽しめる映画になっていますので、ぜひご家族そろってご覧ください。僕も子どもと一緒に観たいと思います。
■かなで（プテラノドン役）
今回演じたのは、自分大好きでちょっとめんどくさい“プテラノドンのおばさん”です。最初は、この“プテラおばさん”のハイテンションさに圧倒されましたが、ディレクターの方に細かくアドバイスをいただきながら演じていくうちに、私自身もどんどん役に引き込まれて、収録が本当に楽しくなりました。
キッズ向けの作品ですが、大人の方も思わず夢中になってしまうような見応えのあるストーリーになっていますし、かわいいキャラクターたちの活躍も見どころです。また、ケンドーコバヤシさんのお芝居も本当に素晴らしいので、ぜひ注目していただきたいです。ご家族みなさんで『べべフィン』を楽しんでください。
【動画】『ベベフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』本予告映像
本作はYouTube総登録者数、約8500万人、世界で愛されている「ベイビーシャーク」や「おはようのうた」でおなじみの【べべフィン】の映画化。べべフィンは、グローバルファミリーエンターテインメント企業の【The Pinkfong Company】が制作している子供向けの3Dアニメーションシリーズで、童謡や知育動画をYouTubeで公開している。
今回は、YouTubeの世界から飛び出して映画の世界へ。元気いっぱいな赤ちゃん・フィンと、ユニコーンが大好きなお姉ちゃんのボラ―、海賊に憧れるお兄ちゃん・ブロディが、タブレットの中の【歌と魔法の世界＝ピンキッツワールド】へ吸い込まれ、スクリーンで大冒険を繰り広げる。
この度、本作を彩るゲスト声優陣が解禁。主人公・フィンをはじめとする子どもたちは、タブレットの中に広がる【歌と魔法の世界＝ピンキッツワールド】へ迷い込む。そこで訪れる恐竜ワールドで出会うのが、ケンドーコバヤシが演じるティーレックスと、かなでが演じるプテラノドンだ。
ティーレックスは、歌と子どもが大好きな恐竜。劇中では、ケンドーコバヤシが子どもたちと一緒に楽しく歌を歌うシーンも登場。ケンドーコバヤシは、今年1月の結婚発表後、初となるファミリー向け映画への出演で、「普段は子どもに見せづらい仕事も多いのですが、今回は堂々と『お父さんの仕事はこれや！』と言える作品です」とコメントを寄せた。
プテラノドンは、人間の子どもたちに興味津々で、おしゃべりが大好きな恐竜。かなでは、これまで動物役の声優を務めた経験はあるものの、恐竜役に挑戦するのは今回が初となる。かなでは「キッズ向けの作品ですが、大人の方も思わず夢中になってしまうような見応えのあるストーリーになっていますし、かわいいキャラクターたちの活躍も見どころです」と作品の魅力を語った。
映画『べべフィン・ザ・ムービー：うたとまほうのピンキッツワールド』は9月4日より全国公開。
※ケンドーコバヤシ、かなでのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■ケンドーコバヤシ（ティーレックス役）
今回のアフレコは、台詞のシーンの監督と、歌の監督のお二人から絶賛していただいて、恐縮しております（笑）。演じたのは、最強で最も凶暴と言われるティーレックス。役作りのために魚と野菜を抜いて、牛・豚・鶏を中心に食べ
てきました。半日だけですけどね（笑）。
ただ、作品自体はすごく明るくて楽しいので、難しく考えずに演じることができました。普段は子どもに見せづらい仕事も多いのですが、今回は堂々と「お父さんの仕事はこれや！」と言える作品です。ティーレックス役ですが、凶暴なシーンはほぼありませんのでご安心ください（笑）。親子で楽しめる映画になっていますので、ぜひご家族そろってご覧ください。僕も子どもと一緒に観たいと思います。
■かなで（プテラノドン役）
今回演じたのは、自分大好きでちょっとめんどくさい“プテラノドンのおばさん”です。最初は、この“プテラおばさん”のハイテンションさに圧倒されましたが、ディレクターの方に細かくアドバイスをいただきながら演じていくうちに、私自身もどんどん役に引き込まれて、収録が本当に楽しくなりました。
キッズ向けの作品ですが、大人の方も思わず夢中になってしまうような見応えのあるストーリーになっていますし、かわいいキャラクターたちの活躍も見どころです。また、ケンドーコバヤシさんのお芝居も本当に素晴らしいので、ぜひ注目していただきたいです。ご家族みなさんで『べべフィン』を楽しんでください。