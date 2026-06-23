羽生結弦、「anan」SPエディション表紙に登場 超ロングインタビュー＆70問70答も掲載
プロフィギュアスケーターの羽生結弦が7月1日発売の「anan」2502号 スペシャルエディション（マガジンハウス）の表紙に登場。超ロングインタビューや70問70答も掲載される。
【写真】羽生結弦の美しい跳躍
羽生が登場するのは「anan」2502号 羽生結弦スペシャルエディション。羽生が撮り下ろしでananの表紙を飾るのは11年ぶり。至高のグラビアと超ロングインタビューで、前人未踏の道を切り拓き続ける若きレジェンドの「伝説のその先」に迫る、スペシャル仕様の一冊となった。
撮影は今年4月、自身が制作総指揮を務めるアイスショー「ICE STORY」の公演からわずか数日後に仙台で行われた。高級感あふれる上質な和の空間を舞台に、特別加工の表紙から中面のグラビアのすみずみに至るまで、端麗で透明感に満ちた、ますます進化を遂げる圧巻の美しさを披露している。
グラビアページでは、羽生の多面的な魅力を引き出すさまざまなスタイルを展開。洗練されたモードなブラックスーツ、瑞々しさが際立つミントグリーンのセットアップ、情熱的で鮮やかな赤ニットルック、ピュアな爽やかさが引き立つオールホワイトルックの4つの衣装で撮影した。
現場では、さわやかで優しい気配りを見せながら、テキパキと撮影を導いた羽生。スタッフの意図を瞬時に汲み取り、「フィギュアのポーズを取り入れてもおもしろいかもしれないですね」などと、それぞれの衣装やコンセプトに合ったポーズを自ら提案した。
インタビューでは、自身が制作総指揮を務めるアイスショー「ICE STORY」の創造の源泉や、今だからこそ高い解像度で明かされる現役時代の思考、そしてプロとして切り拓く未来の景色をじっくりと掘り下げた。常に挑戦を続け、「ピークはまだこれから」と言い切る羽生の胸の内や、その現在地に迫る等身大の熱いメッセージを届ける。
また、インタビューに加え、羽生の素顔や内面に迫るQ＆A企画も用意。「表現のこと」「体のこと」「暮らしのこと」「偏愛のこと」「心のこと」という5つの切り口から、ここだけのエピソードもたっぷりと届ける。
付録は部屋に飾れるポストカードサイズ（両面4枚）と、スマホケースに挟んでいつでも一緒にお出かけできるミニサイズ（両面8枚）の計12枚（両面仕様）で構成された、切り離せる厚紙フォトカード。羽生が表紙のスペシャルエディション版だけの、スペシャルな構成となっており、今回の撮り下ろしカットを余すところなく堪能できる。
「anan」2502号 スペシャルエディションは、マガジンハウスより7月1日発売。
【写真】羽生結弦の美しい跳躍
羽生が登場するのは「anan」2502号 羽生結弦スペシャルエディション。羽生が撮り下ろしでananの表紙を飾るのは11年ぶり。至高のグラビアと超ロングインタビューで、前人未踏の道を切り拓き続ける若きレジェンドの「伝説のその先」に迫る、スペシャル仕様の一冊となった。
グラビアページでは、羽生の多面的な魅力を引き出すさまざまなスタイルを展開。洗練されたモードなブラックスーツ、瑞々しさが際立つミントグリーンのセットアップ、情熱的で鮮やかな赤ニットルック、ピュアな爽やかさが引き立つオールホワイトルックの4つの衣装で撮影した。
現場では、さわやかで優しい気配りを見せながら、テキパキと撮影を導いた羽生。スタッフの意図を瞬時に汲み取り、「フィギュアのポーズを取り入れてもおもしろいかもしれないですね」などと、それぞれの衣装やコンセプトに合ったポーズを自ら提案した。
インタビューでは、自身が制作総指揮を務めるアイスショー「ICE STORY」の創造の源泉や、今だからこそ高い解像度で明かされる現役時代の思考、そしてプロとして切り拓く未来の景色をじっくりと掘り下げた。常に挑戦を続け、「ピークはまだこれから」と言い切る羽生の胸の内や、その現在地に迫る等身大の熱いメッセージを届ける。
また、インタビューに加え、羽生の素顔や内面に迫るQ＆A企画も用意。「表現のこと」「体のこと」「暮らしのこと」「偏愛のこと」「心のこと」という5つの切り口から、ここだけのエピソードもたっぷりと届ける。
付録は部屋に飾れるポストカードサイズ（両面4枚）と、スマホケースに挟んでいつでも一緒にお出かけできるミニサイズ（両面8枚）の計12枚（両面仕様）で構成された、切り離せる厚紙フォトカード。羽生が表紙のスペシャルエディション版だけの、スペシャルな構成となっており、今回の撮り下ろしカットを余すところなく堪能できる。
「anan」2502号 スペシャルエディションは、マガジンハウスより7月1日発売。