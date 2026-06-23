「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２３日午前１１時現在で、サツドラホールディングス<3544.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



この日の東京株式市場でサツドラＨＤはストップ高カイ気配。同社は北海道地盤のドラッグストア。前週末１９日、非公開化に向けてＭＢＯを実施すると発表。１株１２２０円でＴＯＢを行うとした。これにサヤ寄せする格好で週明け２２日の同社株は大量の買い注文を集め、制限値幅の上限に張り付く展開に。きょうも連日でストップ高となっており、買い予想数の上昇につながったようだ。



出所：MINKABU PRESS