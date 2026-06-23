23日11時現在の日経平均株価は前日比722.11円（-1.00％）安の7万1631.85円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は564、値下がりは938、変わらずは54と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は478.7円の押し下げでＳＢＧ <9984>がトップ。以下、キオクシア <285A>が122.02円、村田製 <6981>が49.88円、ファナック <6954>が34.53円、東エレク <8035>が31.18円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を115.85円押し上げている。次いでフジクラ <5803>が99.96円、ＫＤＤＩ <9433>が9.25円、大塚ＨＤ <4578>が7.37円、ダイキン <6367>が6.54円と続く。



業種別では33業種中6業種が値上がり。1位は倉庫・運輸で、以下、水産・農林、陸運、保険と続く。値下がり上位には情報・通信、鉄鋼、非鉄金属が並んでいる。



※11時0分6秒時点



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