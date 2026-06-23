SNSの“いいね”がつないだ奇跡の実話 『私たちは、ちょうどいい。』9月公開
SNSで疎遠になった父親を探していた女性が、父と同姓同名の見知らぬ男性と出会ったことから始まる実話を映画化した『私たちは、ちょうどいい。』が、9月11日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほか全国で順次公開されることが決定した。あわせてポスタービジュアルと本予告が解禁された。
【動画】映画『私たちは、ちょうどいい。』予告編
本作は、SNSで父親を探していたリリーが、父ではなく同姓同名のボブ・トレヴィノという男性と出会うことから始まるヒューマンドラマ。孤独を抱えるリリーと、喪失感を抱えながら生きるボブの姿を描く。
監督はトレイシー・レイモン。監督自身が、疎遠になっていた父親をSNSで探していた際、偶然同じ名前の見知らぬ人物にメッセージを送ったことをきっかけに友情を育んだ実体験から生まれた作品だ。当初は短編映画として企画されていたが、その出会いが人生にもたらした大きな意味を描くため、初の長編作品として完成させた。
公開された予告編では、電話にも出ない父親との関係に悩むリリーが、SNSで父を探し始める様子からスタート。そこで出会ったのは、父ではなく同姓同名の見知らぬ男性・ボブだった。ひとつの“いいね”をきっかけに始まる交流と、少しずつ心を通わせていくふたりの姿が映し出されている。
主演の一人、リリー・トレヴィノを務めるのは、映画『NOPE／ノープ』、ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』のバービー・フェレイラ。俳優・モデルとして活躍する彼女が、本作では孤独を抱えながらも前を向こうとするリリーを繊細かつ魅力的に演じている。
もう一人の主演、リリーと友情を育む男性、ボブ・トレヴィノを演じるのは、映画『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』や「ジョン・ウィック」シリーズなどで知られるジョン・レグイザモ。コメディからアクション、アニメーションの声優まで幅広いジャンルで活躍してきた彼が、本作では思いやりにあふれた温かな男性像を繊細に体現。これまでの印象を覆す、その新たな一面にも注目が集まっている。待機作には、クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』への出演も控えている。
ポスタービジュアルには、喫茶店で向かい合うリリーとボブの穏やかな表情を収録。互いに心地よい距離感で寄り添う姿が印象的で、タイトルが示す“ちょうどいい関係”を象徴するビジュアルとなっている。
【動画】映画『私たちは、ちょうどいい。』予告編
本作は、SNSで父親を探していたリリーが、父ではなく同姓同名のボブ・トレヴィノという男性と出会うことから始まるヒューマンドラマ。孤独を抱えるリリーと、喪失感を抱えながら生きるボブの姿を描く。
公開された予告編では、電話にも出ない父親との関係に悩むリリーが、SNSで父を探し始める様子からスタート。そこで出会ったのは、父ではなく同姓同名の見知らぬ男性・ボブだった。ひとつの“いいね”をきっかけに始まる交流と、少しずつ心を通わせていくふたりの姿が映し出されている。
主演の一人、リリー・トレヴィノを務めるのは、映画『NOPE／ノープ』、ドラマ『ユーフォリア／EUPHORIA』のバービー・フェレイラ。俳優・モデルとして活躍する彼女が、本作では孤独を抱えながらも前を向こうとするリリーを繊細かつ魅力的に演じている。
もう一人の主演、リリーと友情を育む男性、ボブ・トレヴィノを演じるのは、映画『シェフ 三ツ星フードトラック始めました』や「ジョン・ウィック」シリーズなどで知られるジョン・レグイザモ。コメディからアクション、アニメーションの声優まで幅広いジャンルで活躍してきた彼が、本作では思いやりにあふれた温かな男性像を繊細に体現。これまでの印象を覆す、その新たな一面にも注目が集まっている。待機作には、クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』への出演も控えている。
ポスタービジュアルには、喫茶店で向かい合うリリーとボブの穏やかな表情を収録。互いに心地よい距離感で寄り添う姿が印象的で、タイトルが示す“ちょうどいい関係”を象徴するビジュアルとなっている。