ブルーノ・マーズ『THE MUSIC DAY 2026』出演決定 来年は全国ドームツアーも
ブルーノ・マーズが、7月4日13時30分から放送される『THE MUSIC DAY 2026』（日本テレビ系）に出演決定した。
【写真】ブルーノ・マーズとレディー・ガガがグラミー賞で「夢のカリフォルニア」を披露
本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総勢60組を超えるアーティストが出演し、多彩なステージを繰り広げる。総合司会は14年連続となる櫻井翔。
16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5000万人突破、さらに2024年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7公演連続ソールドアウトを達成するなど、常に音楽シーンの歴史を塗り替えてきたブルーノ・マーズ。
前回、3年前に来日した際には、櫻井との対談による特別インタビューを本番組内で届けた。今回は『THE MUSIC DAY』のために特別なステージを披露する。どんな新たな“音楽の物語”を届けてくれるのか注目だ。
さらに、来年1月からの日本史上最大級となるドームツアーの開催が決定した。1月4日のバンテリンドーム ナゴヤ公演を皮切りに、1月28日の東京ドーム公演まで、日本全国6都市12公演を駆け巡る。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。
【写真】ブルーノ・マーズとレディー・ガガがグラミー賞で「夢のカリフォルニア」を披露
本番組は、「音楽の物語」をテーマに、幕張メッセから9時間半にわたって生放送で届ける夏の音楽特番。総勢60組を超えるアーティストが出演し、多彩なステージを繰り広げる。総合司会は14年連続となる櫻井翔。
16度のグラミー賞受賞、Spotify史上初となる月間リスナー1億5000万人突破、さらに2024年には21世紀の海外アーティストとして初めて東京ドーム7公演連続ソールドアウトを達成するなど、常に音楽シーンの歴史を塗り替えてきたブルーノ・マーズ。
さらに、来年1月からの日本史上最大級となるドームツアーの開催が決定した。1月4日のバンテリンドーム ナゴヤ公演を皮切りに、1月28日の東京ドーム公演まで、日本全国6都市12公演を駆け巡る。
『THE MUSIC DAY 2026』は、日本テレビ系にて7月4日13時30分放送。