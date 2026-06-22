後半24分に伊東のゴールをアシスト

サッカー北中米ワールドカップ（W杯）で1次リーグF組の日本は20日（日本時間21日）、メキシコ・モンテレイでチュニジアを4-0と圧倒。勝ち点を4とし、決勝トーナメント進出に大きく前進した。2ゴールの上田綺世が見せた好アシストにも注目が集まった。

上田は前半31分にミドルシュートを突き刺し、後半38分には佐野海舟の右クロスを頭で合わせて再びゴールネットを揺らした。

チームを勝利に導く2ゴール。後半24分には華麗なアシストも披露した。ディフェンスラインから上田に出た縦パス。上田はフリーになっている伊東純也を見逃さず、ワンタッチでつなぐ。抜け出した伊東がきっちり右足で決めた。このアシストは海外ファンも注目。Xには賛辞が相次いだ。

「これは史上最高のアシストかもしれない」

「ブラジル代表みたいなアシストだ」

「パスは驚異的だし、フィニッシュも完璧」

「一体彼はどうやってやったんだ？」

「子供が100回に1回成功することを夢見るようなパスだ」

「このファーストタッチはチートだ」

「これは別次元のアシストだね」

日本は25日（日本時間26日）にスウェーデンと対戦。引き分け以上なら2位以内での決勝トーナメント進出が決まり、敗れても3位で突破の可能性がある。



（THE ANSWER編集部）