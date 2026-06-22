「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午前１０時現在で、ＣＲＡＶＩＡ<6573.T>が「売り予想数上昇」で３位となっている。



同社は１９日取引終了後、基準日を６月３０日とする株主優待の実施を見送ると発表。これが売り予想数上昇につながっているようだ。



理由は、各優待施策に関する提供条件や運営面の課題が改めて顕在化し、当初想定していた内容での実施が困難となったため。なお、１２月３１日基準日における株主優待の実施については現時点で未定であり、今後の業績動向や経営環境などを慎重に勘案・検討のうえ、決定次第速やかに公表するとしている。



出所：MINKABU PRESS