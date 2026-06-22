ももクロZ佐々木彩夏初の写真集10.8発売 「一緒にごはんを食べたり旅行をしているような気分になれる」一冊
ももいろクローバーZの佐々木彩夏が、6月11日に30歳を迎えたことを記念し、自身初の単独写真集『ぺろり』を10月8日に発売することが決定。収録イメージカットとコメントが到着した。
【写真】30歳の節目におくる“食べるあーりん”写真集！ 収録イメージカットギャラリー
ももいろクローバーZのメンバー“あーりん“こと佐々木が、30歳という大きな節目を迎え、アニバーサリーとなる写真集を発売。明るく元気で天真爛漫なイメージが強い彼女が、全編を通して「食」をテーマにしながらも、思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る”食旅”として構成されている。等身大でナチュラルな表情からおちゃめな表情、ちょっぴりセクシーな表情まで、あーりんの多彩な魅力を余すことなく凝縮した唯一無二の作品だ。
自ら食べることが大好きと公言し、ファンからは“もぐもぐあーりん”と呼ばれる佐々木。全編通して「食」を堪能する姿を写し出した、彼女ならではの個性たっぷりな魅力が詰まった本作は、単なる食事風景にとどまらず、思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る“食旅“として構成。
本人が慣れ親しんだ地元・神奈川をはじめ、東京、北海道など、ゆかりの地の行きつけのお店や思い出の場所を巡りながら愛してやまない味と再会。その土地ならではの空気や美しい風景とともに「食」の魅力を味わうことで、彼女の人生を形作ってきた食へのこだわりや、これまで見せたことのない自然体な表情、そして今だからこそ映し出せる新たな魅力がたっぷりと収録。
好きなものを美味しそうにもぐもぐする愛らしくキュートな姿はもちろん、ナチュラルすぎる頬張る瞬間の表情や、ちょっぴり色っぽい魅力まで余すことなく網羅。まるで同じ空間、同じ時間を共に過ごし、隣で一緒にごはんやスイーツを食べているかのような愛くるしい笑顔や優しい微笑みにあふれた、彼女自身の食へのこだわりが感じられる作品に仕上がっている。
収録内容は、本人がプライベートでも通い詰めるお店や好きな味を巡る「思い出の味パート」、日本の食の宝庫であり、家族や友人と旅行した思い出の地・北海道を巡る「食旅パート」の2部構成。
「思い出の味パート」では、「串カツ田中」や「銀座コージーコーナーのシュークリーム」、「横浜中華街」など、これまでの人生に深く関わる大好きな場所や味を次々と巡っていく様子が収められる。さらに、本作だけのスペシャル企画のほか、ディープなロングインタビューなど、30歳記念ならではの貴重でメモリアルなコンテンツも収録される予定だ。
このたび解禁されたのは、「串カツ田中」で串カツを片手に乾杯するキュートさあふれるカットのほか、「タッカンマリ大学」でお肉を頬張る寸前の素の表情、「＆ Yogurt」でヨーグルトスイーツを目の前に澄んだ瞳でこちら見つめるキュルンな表情や「ハードロックカフェ」で大人っぽいスタイリングにアンニュイな表情で苺を食べる色っぽ姿など印象的なカット。
さらに、「カラオケまねきねこ」でピザを片手にカラオケを楽しむ、ナチュラルな魅力が爆発したファンもん絶の“メガネあーりん”姿も。そのほか、北海道の人気店「回転寿しトリトン」でいくらを目の前に愛され笑顔満開の表情や「ツキサップじんぎすかんクラブ」では大自然の中、ジンギスカンを楽しむありのままで自然体なキュートな姿など、本作でしか見ることのできない多彩な個性と唯一無二の魅力が目白押しだ。
そして10月10日・11日に発売記念イベントの開催も決定。本日、6月22日4時より、各ECサイトにて販売店別オリジナル特典付きの先行予約受付が一斉にスタートした、詳細は、写真集の特設ページにて。
佐々木は「30歳の節目に初めての単独写真集を出版させていただくことになりました！ 今まで18年間活動してきて、本当にファンの皆さんには成長を見守り続けていただいていると感じています。そんな大切な節目だからこそ、等身大の姿と、私がリアルに好きな『食』や『旅』をいっぱい詰め込みました」とコメント。
「今回は、私のゆかりの地を撮影場所に選んでいるので、ロケ地にもきっとワクワクしてもらえると思います。この写真集を見ながらごはんを食べると、隣で一緒にごはんを食べたり旅行をしているような気分になれると思うので、ぜひやってみてくださいね！ そして、皆さんのお気に入りの一枚を見つけてもらえたら嬉しいです」と言葉を寄せている。
佐々木彩夏1st写真集『ぺろり』は、SDPより10月8日発売。価格3850円（税込）。
【写真】30歳の節目におくる“食べるあーりん”写真集！ 収録イメージカットギャラリー
ももいろクローバーZのメンバー“あーりん“こと佐々木が、30歳という大きな節目を迎え、アニバーサリーとなる写真集を発売。明るく元気で天真爛漫なイメージが強い彼女が、全編を通して「食」をテーマにしながらも、思い出の一皿に辿り着くまでの景色や記憶、人とのつながりを辿る”食旅”として構成されている。等身大でナチュラルな表情からおちゃめな表情、ちょっぴりセクシーな表情まで、あーりんの多彩な魅力を余すことなく凝縮した唯一無二の作品だ。
本人が慣れ親しんだ地元・神奈川をはじめ、東京、北海道など、ゆかりの地の行きつけのお店や思い出の場所を巡りながら愛してやまない味と再会。その土地ならではの空気や美しい風景とともに「食」の魅力を味わうことで、彼女の人生を形作ってきた食へのこだわりや、これまで見せたことのない自然体な表情、そして今だからこそ映し出せる新たな魅力がたっぷりと収録。
好きなものを美味しそうにもぐもぐする愛らしくキュートな姿はもちろん、ナチュラルすぎる頬張る瞬間の表情や、ちょっぴり色っぽい魅力まで余すことなく網羅。まるで同じ空間、同じ時間を共に過ごし、隣で一緒にごはんやスイーツを食べているかのような愛くるしい笑顔や優しい微笑みにあふれた、彼女自身の食へのこだわりが感じられる作品に仕上がっている。
収録内容は、本人がプライベートでも通い詰めるお店や好きな味を巡る「思い出の味パート」、日本の食の宝庫であり、家族や友人と旅行した思い出の地・北海道を巡る「食旅パート」の2部構成。
「思い出の味パート」では、「串カツ田中」や「銀座コージーコーナーのシュークリーム」、「横浜中華街」など、これまでの人生に深く関わる大好きな場所や味を次々と巡っていく様子が収められる。さらに、本作だけのスペシャル企画のほか、ディープなロングインタビューなど、30歳記念ならではの貴重でメモリアルなコンテンツも収録される予定だ。
このたび解禁されたのは、「串カツ田中」で串カツを片手に乾杯するキュートさあふれるカットのほか、「タッカンマリ大学」でお肉を頬張る寸前の素の表情、「＆ Yogurt」でヨーグルトスイーツを目の前に澄んだ瞳でこちら見つめるキュルンな表情や「ハードロックカフェ」で大人っぽいスタイリングにアンニュイな表情で苺を食べる色っぽ姿など印象的なカット。
さらに、「カラオケまねきねこ」でピザを片手にカラオケを楽しむ、ナチュラルな魅力が爆発したファンもん絶の“メガネあーりん”姿も。そのほか、北海道の人気店「回転寿しトリトン」でいくらを目の前に愛され笑顔満開の表情や「ツキサップじんぎすかんクラブ」では大自然の中、ジンギスカンを楽しむありのままで自然体なキュートな姿など、本作でしか見ることのできない多彩な個性と唯一無二の魅力が目白押しだ。
そして10月10日・11日に発売記念イベントの開催も決定。本日、6月22日4時より、各ECサイトにて販売店別オリジナル特典付きの先行予約受付が一斉にスタートした、詳細は、写真集の特設ページにて。
佐々木は「30歳の節目に初めての単独写真集を出版させていただくことになりました！ 今まで18年間活動してきて、本当にファンの皆さんには成長を見守り続けていただいていると感じています。そんな大切な節目だからこそ、等身大の姿と、私がリアルに好きな『食』や『旅』をいっぱい詰め込みました」とコメント。
「今回は、私のゆかりの地を撮影場所に選んでいるので、ロケ地にもきっとワクワクしてもらえると思います。この写真集を見ながらごはんを食べると、隣で一緒にごはんを食べたり旅行をしているような気分になれると思うので、ぜひやってみてくださいね！ そして、皆さんのお気に入りの一枚を見つけてもらえたら嬉しいです」と言葉を寄せている。
佐々木彩夏1st写真集『ぺろり』は、SDPより10月8日発売。価格3850円（税込）。