お笑いタレントのケンドーコバヤシ（53）が、21日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演し、思春期にファンだった大人気アイドルにまつわるエピソードを語った。

この日はマツコ・デラックスと同世代の1972年生まれのタレント、アスリートらが集結。第2次ベビーブームやバブル崩壊、就職氷河期など当時の思い出を語り合った。

好きだったアイドルについては、ケンコバが南野陽子の名を挙げた。部屋にポスターを貼るほど好きで、思春期とあってか、妄想をふくらませていたという。「衝動が湧き上がってきて、ゆっくり（服の）ボタンを外した」とぶっちゃけ。「クラウチングスタートから、（ポスターに）ぶつかって、失神して、泡を吹いて倒れて」。そんな一幕を、母に見られてしまったという。「おかんに見つかって、“あんた、学校で何かあるんか？”」と心配されたことを明かした。

芸能界に入り、南野と共演した際、その一部始終を話したという。「そこから口を利いてくれなくなった」。MCの「平成ノブシコブシ」吉村崇は、「そりゃそうですよ。裸で全速力でぶつかってくる男ですよ」といじっていた。