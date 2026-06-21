「Ｗ杯を戦う水準に達していなかった」日本に４失点惨敗…チュニジア主将は悲壮感たっぷりに謝罪＆警鐘「国民に申し訳ない」「恥でしかない出来だ」

「Ｗ杯を戦う水準に達していなかった」日本に４失点惨敗…チュニジア主将は悲壮感たっぷりに謝罪＆警鐘「国民に申し訳ない」「恥でしかない出来だ」