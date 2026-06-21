「Ｗ杯を戦う水準に達していなかった」日本に４失点惨敗…チュニジア主将は悲壮感たっぷりに謝罪＆警鐘「国民に申し訳ない」「恥でしかない出来だ」
現地６月20日、北中米ワールドカップ・グループＦの第２戦で日本代表はチュニジア代表と対戦。日本は開始４分に中村敬斗のアシストから鎌田大地が先制点を挙げると、31分にはカウンターから上田綺世が強烈なミドルショットをねじ込んで２−０。後半はやや攻めあぐねたが、69分に上田のパスに抜け出した伊東純也がダメ押し弾を決め、83分にも上田のループヘッドで４点目をマークした。過去最多でアジア勢最多となる４ゴールを挙げ、４−０で勝ち切ったのである。
初戦のスウェーデン戦で１−５の大敗を喫し、サブリ・ラムシ監督が更迭されたチュニジア代表。アジアに精通するフランス人指揮官、エルベ・ルナール氏を急きょ監督に招聘したが、中５日ではなす術もなかった。地元メディア『Tunisie Numérique』はチームキャプテンを務めるMFエリス・スキリのコメントを掲載。「応援してくれた国民とサポーターに謝罪したい。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいだ。私たちは、自分たちに正直でなければならない。スウェーデン戦、日本戦の両試合は恥でしかない出来だった。これはまったく受け入れられないことであり、選手である私たちはその現実を認めなければならない」と、悲壮感を漂わせて言葉を紡いだ。
さらに31歳の主将は「責任は私たち自身にある。選手として、私たちはワールドカップで求められるレベルに達していなかった。正直に言えば、私たちはこのような大規模な大会に出場するために必要な水準に達していなかったんだ」と認めつつ、「ワールドカップに出場するためには、何年にも渡る継続的かつ徹底した取り組みが必要だ。そのためには、チュニジア・サッカー全体のレベルを引き上げるためのロードマップと将来計画を策定しなければならない。特に育成世代の強化が重要だ」と指摘する。
そして、「チュニジア・サッカーを発展させたいのであれば、多くのアフリカ代表チームがそうしてきたように、さまざまな分野で同時に取り組みを進めていかなければならない」と警鐘を鳴らした。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアは最下位で敗退が確定した。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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さらに31歳の主将は「責任は私たち自身にある。選手として、私たちはワールドカップで求められるレベルに達していなかった。正直に言えば、私たちはこのような大規模な大会に出場するために必要な水準に達していなかったんだ」と認めつつ、「ワールドカップに出場するためには、何年にも渡る継続的かつ徹底した取り組みが必要だ。そのためには、チュニジア・サッカー全体のレベルを引き上げるためのロードマップと将来計画を策定しなければならない。特に育成世代の強化が重要だ」と指摘する。
そして、「チュニジア・サッカーを発展させたいのであれば、多くのアフリカ代表チームがそうしてきたように、さまざまな分野で同時に取り組みを進めていかなければならない」と警鐘を鳴らした。
グループＦは日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居。第２戦を終えてオランダと日本は１勝１分けの勝点４でも得失点差でも並んだが、総得点差１でオランダが首位に立ち、１勝１敗で勝点３のスウェーデンが３位、連敗のチュニジアは最下位で敗退が確定した。最終戦は日本vsスウェーデン、オランダvsチュニジアの２試合が開催される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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