「明日は麻央の祥月命日」市川團十郎、長女＆長男に亡き妻・麻央さんのお墓参りを依頼「美しい姿ですね」
「明日は麻央の祥月命日」市川團十郎、長女＆長男に亡き妻・麻央さんのお墓参りを依頼「美しい姿ですね」
歌舞伎役者の市川團十郎さんは6月21日、自身のInstagramを更新。長女・麗禾さんと長男・勸玄さんがお墓参りをする姿を公開しました。
【写真】市川團十郎長女＆長男のお墓参り
「明日は麻央の祥月命日です」團十郎さんは「お墓参り、私行けないので、お墓参りお願いしていました、行ってくれたみたい、明日は麻央の祥月命日です」とつづり、3枚の写真を投稿。お墓参りに行けない團十郎さんの代わりに、長女・麗禾さんと長男・勸玄さんが亡き妻・小林麻央さんのお墓の前で手を合わせる姿を披露しています。
この投稿にコメントでは「麻央さん、子供達の成長に目を細めてそう〜」「大きくなったね」「背が伸びて大人っぽくなってますね」「お二人とも素敵に成長されましたね」「世界一美しい姿ですね」「見てるだけで泣けてきました」「勸玄くん、後ろ姿がすっかり頼もしいお兄さんですね」との声が寄せられています。
「イケメンズと美人すぎる」20日の投稿では「昨日は麗禾、今日は勸玄。各々のお仕事へ、成長してきたね、いってらっしゃい」とつづり、麗禾さんと勸玄さんのソロショットを披露している團十郎さん。ファンからは「2人とも美男美女〜」「見るたびに大人っぽくなってますね」「すっかり大人びた顔立ちになりましたね」「れいかさんは、ますます團十郎さんに似てきた〜」「勸玄くんイケメン」「イケメンズと美人すぎる」「美男美女ですね」などの声が寄せられました。(文:福島 ゆき)
外部サイト