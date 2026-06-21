トップタイでホールアウトしている吉マーナ（撮影：鈴木祥）

写真拡大

＜ニチレイレディス　最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番までを終えて、18歳ルーキーの吉マーナがイ・ミニョン（韓国）と並び、トータル13アンダー・首位でホールアウトしている。

【写真】きょうは純白ウェアの政田夢乃さん

同じく首位タイの大出瑞月は最終18番パー5をプレー中。1打差4位に政田夢乃、2打差5位タイに木戸愛と吉澤柚月、3打差7位タイには荒木優奈ら4人が続いている。菅楓華はトータル9アンダー・11位タイ。都玲華はトータル8アンダー・17位タイ、吉田鈴、復帰2戦目の脇元華はトータル6アンダー・24位タイでラウンドを終えている。今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施される。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>

＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
2日目終了時点の状況は？　第1回リランキング表
吉マーナ　プロフィール＆成績
大出瑞月　プロフィール＆成績
米女子ツアー　リーダーボード