＜速報＞18歳ルーキー・吉マーナが首位Tでホールアウト 政田夢乃は1差追走
＜ニチレイレディス 最終日◇21日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番までを終えて、18歳ルーキーの吉マーナがイ・ミニョン（韓国）と並び、トータル13アンダー・首位でホールアウトしている。
【写真】きょうは純白ウェアの政田夢乃さん
同じく首位タイの大出瑞月は最終18番パー5をプレー中。1打差4位に政田夢乃、2打差5位タイに木戸愛と吉澤柚月、3打差7位タイには荒木優奈ら4人が続いている。菅楓華はトータル9アンダー・11位タイ。都玲華はトータル8アンダー・17位タイ、吉田鈴、復帰2戦目の脇元華はトータル6アンダー・24位タイでラウンドを終えている。今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施される。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
2日目終了時点の状況は？ 第1回リランキング表
吉マーナ プロフィール＆成績
大出瑞月 プロフィール＆成績
米女子ツアー リーダーボード
【写真】きょうは純白ウェアの政田夢乃さん
同じく首位タイの大出瑞月は最終18番パー5をプレー中。1打差4位に政田夢乃、2打差5位タイに木戸愛と吉澤柚月、3打差7位タイには荒木優奈ら4人が続いている。菅楓華はトータル9アンダー・11位タイ。都玲華はトータル8アンダー・17位タイ、吉田鈴、復帰2戦目の脇元華はトータル6アンダー・24位タイでラウンドを終えている。今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施される。賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
2日目終了時点の状況は？ 第1回リランキング表
吉マーナ プロフィール＆成績
大出瑞月 プロフィール＆成績
米女子ツアー リーダーボード