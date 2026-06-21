【常識の崩壊】「正直は善ではない」日本に住んで学んだ教訓…競争社会で育った韓国人留学生が語る現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

韓国人留学生のパクくんが自身のYouTubeチャンネルで「【常識崩壊】日本に住むと人生の見方が変わる…韓国人が9年で学んだ3つの教訓」を公開した。日本に9年住む東大大学院生のパクくんが、日韓の文化や社会構造の違いを通じて得た人生の教訓について語っている。



動画冒頭でパクくんは、日本生活で「韓国で育ったままだったら絶対に気づけなかった価値観」を学んだと語る。一つ目の教訓として挙げたのは「自分の人生を生きる」姿勢だ。秋葉原のメイドカフェに通う人や、お笑いで生きると決めた人など、周りの目を気にせず生きる日本人の姿に衝撃を受けたと述懐。韓国社会は激しい競争を通じて成長してきたため、有名大学から大企業へ進むという明確な成功ルートがあり、そこから外れると「失敗者になるという錯覚」があると指摘した。



二つ目の教訓は「物事は丁寧に進める」重要性だという。韓国は競争社会の影響で「多少荒くてもいい」というスピード重視の思想が強いと説明。一方で、精密機器などの分野で日本が強い理由は「ナノメートル単位で再現性が100％求められる」世界において、「異常なまでの丁寧さ」が信頼を積み上げてきたからだと分析。日本のやり方は「遠回りに見えるかもしれないけど、実は成功に向かっている確実な近道」だと、自身の体験を交えて語った。



さらに、三つ目の教訓として「正直は人を幸せにしない」と言及。韓国ではストレートに感情を表現するが、日本では思いやりがコミュニケーションの中心にあり、言葉の表面と本音が逆でも「相手の気持ちを傷つけずに自分の意思を伝える技術」があると感じたと述べる。「この正直さが意図せず傷つける瞬間もある」と、自身のコミュニケーションへの向き合い方が変化した事実を明かした。



最後にパクくんは、日本の丁寧さや空気を読む文化と、韓国のスピード感やストレートな自己表現の両方を知っているからこそ、「この使い分けを大事にしたい。自分の武器にしたい」と語る。両国の強みを柔軟に取り入れる重要性を提言し、動画を締めくくった。