小魚や貝類は栄養豊富。玄米は白米より健康的――そう信じて積極的に取り入れてきた人は多い。しかし医師は、その「栄養が多い部分」には、もう一つの顔があると指摘する。

東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の著書『 医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術 』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

栄養が豊富な部分は、毒物も蓄積しやすい

小魚や貝類が栄養学的に優れているのは事実だ。

内臓にはビタミン類、骨にはカルシウムなどのミネラルが含まれており、

筋肉だけを食べるより、多種多様な栄養成分を摂取できる。

しかし著者はここで、重要な裏側を示す。

その動物が毒物を摂取していた場合、毒物もレバーを中心とした内臓に蓄積される。

栄養が凝縮されている部分は、同時に有害物質も凝縮されやすい部分でもある。

「栄養豊富」と「毒物も多い」は、表裏一体



しかし、残念なことに、その動物が毒物を摂取していた場合は、毒物もレバーを中心とした内臓に蓄積されます。よって汚染された海から採取した小魚や貝の内臓は、毒物も高濃度に含んでいることになります。魚のはらわたを除去することで、毒物の摂取量を少しは軽減できます。

同様なことは植物にもいえます。たとえば玄米と白米を比較すると、主な違いは胚芽とぬかの有無です。

胚芽は栄養をたくさん含んでいますが、同時に農薬などの毒物も高濃度に蓄積している可能性があります。白米は、ビタミンなどは少ないのですが、同時に毒物も少ないと言えます。 内臓にはビタミン類、骨にはミネラル（カルシウム）が入っているので、筋肉に比べて多種多様な栄養成分を摂取することができます。よって小魚や貝類などは栄養学的にとてもすぐれた食べものとなります。しかし、残念なことに、その動物が毒物を摂取していた場合は、毒物もレバーを中心とした内臓に蓄積されます。よって汚染された海から採取した小魚や貝の内臓は、毒物も高濃度に含んでいることになります。魚のはらわたを除去することで、毒物の摂取量を少しは軽減できます。同様なことは植物にもいえます。たとえば玄米と白米を比較すると、主な違いは胚芽とぬかの有無です。胚芽は栄養をたくさん含んでいますが、同時に農薬などの毒物も高濃度に蓄積している可能性があります。白米は、ビタミンなどは少ないのですが、同時に毒物も少ないと言えます。 ――『医者が教える栄養学的に正しい最高の食事術』（田中越郎 著）より

汚染された海から採取した小魚や貝の内臓は、 毒物も高濃度に含んでいる可能性がある。

著者は、魚のはらわたを除去することで毒物の摂取量を「少しは軽減できる」と述べている。

完全に避けられるわけではないが、意識するだけでリスクを下げる効果が期待できる。

同じ構造は植物にも当てはまる。

玄米と白米の違いは、胚芽とぬかの有無だ。

胚芽には栄養が豊富に含まれているが、同時に農薬などの毒物も高濃度に蓄積している可能性がある。

白米はビタミン類が少ない一方で、 毒物も少ないという側面がある。

「栄養が多い=体にいい」だけでは、判断が不完全だ

玄米が「白米より体にいい」という考え方は、栄養面だけを見れば一定の根拠がある。

しかし著者が示すのは、栄養の豊富さと毒物の蓄積リスクはセットで考える必要があるという視点だ。

どちらが「正解」かは、産地や農薬の使用状況、摂取量など、個人の状況によって異なる。

「体にいいと言われているから積極的に摂る」という判断の前に、こうした両面を知っておくことが大切だ。

気になる場合は、かかりつけ医や栄養士に相談することをお勧めしたい。

今日から試すなら、魚を食べるときに「はらわたを除去する」という選択肢を一度だけ意識してみることだけでいい。