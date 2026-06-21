アイドルグループ「僕が見たかった青空」が20日、山梨・河口湖ステラシアターで全国ツアーの最終公演を行った。

結成3周年を記念した初の野外ライブ。会場が位置する富士山麓はデビュー前にメンバーたちが合宿していた思い出の地で、柳堀花怜（20）は「当時はメンバーのことを知らなかった。それから3年後にこうして思い入れのある所に戻ってこられてうれしい」とはにかんだ。

応募者3万人超のオーディションを経て、2023年8月にデビュー。合宿時、富士山に向かって「日本一になる！」と宣言し、夢に向かって突き進んできた。同年にはレコード大賞新人賞を受賞。着実に認知度を広げ、今年は8月、12月にもライブを控えるなど精力的に活動している。

グループ名とは裏腹にメンバーの多くが雨女でこの日もあいにくの荒天。ただ今井優希（20）が「心に太陽を宿して明るく楽しい思い出にしましょう」と呼びかけ、ファンの青いペンライトが輝く中、デビュー曲の「青空について考える」など26曲を披露した。

富士山を望むことはできなかったが須永心海（21）は「富士山みたいにでっかいグループになります」と宣言。岩本理瑚（18）は「青空が見たかったけれど、まだまだということ。いつか青空が見られるように」と飛躍を約束した。