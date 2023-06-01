＜速報＞全米OP第3R進行中 松山英樹「77」でホールアウト 久常涼はティオフ
＜全米オープン 3日目◇20日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」は、第3ラウンドが進行している。
【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き
日本勢は2人が決勝ラウンドに進出している。60位で迎えた松山英樹は、日本時間20日の午後10時44分にティオフ。1バーディ・6ボギー・1ダブルボギーの「77」とスコアを崩し、トータル11オーバー・65位タイに後退している。トータルイーブンパー・11位で迎えた大会初出場の久常涼は、同21日の午前3時34分にスタートし、パーで滑り出した。この日も強風が吹き荒れ、すでにホールアウトした14人のうち、アンダーパーで回った選手は一人もいない。コースの厳しさが如実に表れている。トータル7アンダー・単独首位に2023年大会覇者のウィンダム・クラーク（米国）、トータル3アンダー・2位タイにマシュー・フィッツパトリック（イングランド）、ザンダー・シャウフェレ、サム・スティーブンス（ともに米国）、トム・キム（韓国）が続いている。最終組は同午前4時45分にコースに出ていく。 今季メジャー2勝目がかかるローリー・マキロイ（北アイルランド）はトータルイーブンパー・11位タイ、キャリアグランドスラムがかかるスコッティ・シェフラー（米国）はトータル2オーバー・27位タイでプレーしている。 賞金総額は、前年より100万ドル増額されて2250万ドル（約36億1400万円）。優勝者は450万ドル（約7億2280万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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