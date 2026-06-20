２０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

【新華社武夷山6月20日】中国福建省の武夷山国家公園は20日、端午節に伴う連休2日目を迎え、各地から訪れた観光客でにぎわった。園内の九曲渓や雲窩などの景勝地では、多くの人が山水の景観を楽しんだ。

２０日、武夷山国家公園の九曲渓で、いかだに乗って景色を楽しむ観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

２０日、武夷山国家公園の景勝地、雲窩を散策する外国人観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

２０日、武夷山国家公園の景勝地、雲窩を散策する観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

２０日、武夷山国家公園の景勝地、雲窩を散策する観光客。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）