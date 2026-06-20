荒木優奈が完全優勝に王手 ルーキー・藤本愛菜が1差2位 政田夢乃と河本結は6位
＜ニチレイレディス 2日日◇20日◇袖ヶ浦カンツリークラブ・新袖コース（千葉県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが終了した。初日首位発進の荒木優奈が5バーディ・2ボギーの「69」で回り、トータル11アンダーで単独首位をキープ。通算2勝目に王手をかけた。トータル1アンダー・48位タイの57人が最終日にコマを進めた。
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ルーキーで優勝一番乗りを目指す藤本愛菜はこの日5バーディ・ボギーなしの「67」で回り、１打差の2位で最終日を迎える。 2打差の3位には2季ぶり2勝目を目指す佐藤心結。3打差の4位には14季ぶり2勝目を目指す木戸愛とサイ・ペイイン（台湾）が続く。 4打差の6位には仲宗根澄香、河本結、政田夢乃、永井花奈、岡山絵里の5人が並ぶ。 前年覇者の入谷響はイーブンパー・58位タイで予選落ちに終わった。 今大会終了後には非シード選手を対象に、出場優先順位を入れ替える第1回リランキングが実施される。 昨年実績では、リランキング42位までが中盤戦の全13試合にフル出場できた。このあたりがボーダーラインになる。なお、リランキング50位は9試合、60位は2試合に出場できている。 大会前にリランキング44位の蛭田みな美は、最終9番でバーディを奪って1アンダー・48位タイで予選通過。昨年のプロテストでトップ合格を果たした伊藤愛華は、同52位で大会を迎えたがイーブンパー・58位タイで予選落ちとなり、順位を上げることができなかった。 賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
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