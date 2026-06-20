「上手くいけば３点ぐらいは取れる」本田圭佑が予想した日本２戦目のスコアは？ 解説が大バズリ…ただ実感なし「物凄く静かな日々を過ごしています（笑）」【W杯】
北中米W杯の初戦で、二度ビハインドを負うも粘り強く戦い続け、強豪オランダと２−２で引き分けた森保ジャパン。現地６月20日にモンテレイで行なわれる第２戦では、チュニジアと対戦する。
決戦を前に、本田圭佑がプレビューする映像が、日本テレビの公式YouTubeチャンネルで公開された。
W杯３大会連続でゴールとアシストを記録した40歳のレジェンドは、スコア予想を求められ、「スコア予想は無意味だと思いつつ、強いて言うなら」と前置きした上で、３−１で日本の勝利と伝えた。
「だいぶ日本寄りかもしれないですけど、上手くいけば３点ぐらいは取れると思うんですよね。上手くいかないパターンもあるので、そっちの予想を言うよりは、上手くいったパターンで予想も言いたいし」
前回のカタールW杯に続いて、日本戦の解説を務めている本田。インパクト抜群の本田語録は話題沸騰であり、チュニジア戦でも大きな期待が寄せられているが、全く実感がないようだ。
「現地では全然伝わってこないですけどね（笑）。そういう話は聞きつつも、ここモンテレイでは物凄く静かな日々を過ごしています（笑）。
ずっと言ってきているつもりではあるんですけど、僕は主役の選手たちを強く応援したい、応援できる立場だと思っています。この解説という立場で、皆さんにも声を届けられるのは、すごく楽しい立場にいさせてもらえているなと。全く２回目の解説をやるつもりがなかったので、僕としては常にこれが最後になると思ってやっていますし、やる以上は、僕にしか届けられない何かがあるのであれば、それを届けたいと思っています」
アメリカで引き分けた森保ジャパンは、メキシコで今大会初勝利を掴めるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
決戦を前に、本田圭佑がプレビューする映像が、日本テレビの公式YouTubeチャンネルで公開された。
W杯３大会連続でゴールとアシストを記録した40歳のレジェンドは、スコア予想を求められ、「スコア予想は無意味だと思いつつ、強いて言うなら」と前置きした上で、３−１で日本の勝利と伝えた。
前回のカタールW杯に続いて、日本戦の解説を務めている本田。インパクト抜群の本田語録は話題沸騰であり、チュニジア戦でも大きな期待が寄せられているが、全く実感がないようだ。
「現地では全然伝わってこないですけどね（笑）。そういう話は聞きつつも、ここモンテレイでは物凄く静かな日々を過ごしています（笑）。
ずっと言ってきているつもりではあるんですけど、僕は主役の選手たちを強く応援したい、応援できる立場だと思っています。この解説という立場で、皆さんにも声を届けられるのは、すごく楽しい立場にいさせてもらえているなと。全く２回目の解説をやるつもりがなかったので、僕としては常にこれが最後になると思ってやっていますし、やる以上は、僕にしか届けられない何かがあるのであれば、それを届けたいと思っています」
アメリカで引き分けた森保ジャパンは、メキシコで今大会初勝利を掴めるか。
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