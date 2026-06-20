森保監督「見られてしまった」ピッチ外での一面に海外ファン注目「0.5秒で…」「あの反応は最高だ」
イギリス版『ESPN』が日本代表の森保一監督のお茶目な一面を紹介し、海外ファンの注目を浴びている。
同メディアは19日に公式X(@ESPNUK)を更新し、「ハリー・ケインと会って一緒にセルフィーを撮った後の、日本代表指揮官ハジメ・モリヤスの反応」と投稿。バイエルンに所属するイングランド代表FWと自撮り写真を撮影し、嬉しそうに笑顔を見せる森保監督の画像をアップした。
これはNHKで放送された「FIFAワールドカップ 頂点への道」でのワンシーン。森保監督は密着カメラに対し、「めっちゃこれすごいよ。ハリー・ケインと自撮りしているところを撮られてしまった。ミーハー監督を見られてしまった」と笑顔で話していた。
森保監督率いる日本は3月31日にウェンブリー・スタジアムで行われた国際親善試合でイングランドと対戦。MF三笘薫のゴールで1-0の勝利を収めていた。
同メディアのポストには「なんて美しい瞬間なんだ」「とても可愛い」「本当に心が温まる」「あの反応は最高だ」「0.5秒で完全にファンの少年になっちゃったね」「日本人はなんて愛らしくて感謝の気持ちが強いんだろう」「監督とワールドクラスの選手の間でこんなにも本物の敬意が見られるなんて」「リスペクトの最高峰」「そして日本はそのセルフィーの後、イングランドを1-0で破った」といった声が送られている。
同メディアは19日に公式X(@ESPNUK)を更新し、「ハリー・ケインと会って一緒にセルフィーを撮った後の、日本代表指揮官ハジメ・モリヤスの反応」と投稿。バイエルンに所属するイングランド代表FWと自撮り写真を撮影し、嬉しそうに笑顔を見せる森保監督の画像をアップした。
これはNHKで放送された「FIFAワールドカップ 頂点への道」でのワンシーン。森保監督は密着カメラに対し、「めっちゃこれすごいよ。ハリー・ケインと自撮りしているところを撮られてしまった。ミーハー監督を見られてしまった」と笑顔で話していた。
同メディアのポストには「なんて美しい瞬間なんだ」「とても可愛い」「本当に心が温まる」「あの反応は最高だ」「0.5秒で完全にファンの少年になっちゃったね」「日本人はなんて愛らしくて感謝の気持ちが強いんだろう」「監督とワールドクラスの選手の間でこんなにも本物の敬意が見られるなんて」「リスペクトの最高峰」「そして日本はそのセルフィーの後、イングランドを1-0で破った」といった声が送られている。
The reaction from Japan coach Hajime Moriyasu after meeting Harry Kane and getting a selfie with him pic.twitter.com/5wJP0DPrbW— ESPN UK (@ESPNUK) June 19, 2026