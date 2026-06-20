西日本から東日本で広く雨

前線を伴う低気圧の影響により、西日本から東日本で広く雨となるでしょう。西日本は、午後も本降りの雨で、関東は、昼頃から本格的に雨が降り始める見込みです。

【画像で見る】20日(土)正午〜「雨の予想」シミュレーション

夜遅くからあすにかけては、東北まで雨の範囲が広がるでしょう。沿岸部を中心に風も強まり、横殴りの雨となる所もありそうです。

この時季らしい気温も湿度高い

気温です。日中の気温は、雨が降り、きのうより低い所が多いでしょう。名古屋は、きのうより9℃低い25℃の予想です。この時季らしい気温となりますが、湿度が高いので、ジメジメと蒸し暑く感じられるでしょう。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 :27℃ 釧路 :17℃

青森 :27℃ 盛岡 :24℃

仙台 :22℃ 新潟 :31℃

長野 :27℃ 金沢 :27℃

名古屋:25℃ 東京 :24℃

大阪 :27℃ 岡山 :27℃

広島 :26℃ 松江 :27℃

高知 :27℃ 福岡 :28℃

鹿児島:30℃ 那覇 :31℃

曇りや雨の日が多く、日差しの少ない日が続く

この先の予報です。きょう梅雨入りが発表された北陸や東北南部を含めて、曇りや雨の日が多く、日差しの少ない日が続くでしょう。一方、沖縄は晴れる日が続きそうです。



あす、あさっては、東海から西で、最高気温30℃以上の真夏日となる所があるでしょう。月曜日以降は、極端な暑さが落ち着き、平年並みか平年を下回る所が多い予想です。