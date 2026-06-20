水戸MF森村俊太、FC大阪への育成型期限付き移籍期間延長が決定「結果で自分の価値を証明し、勝利に貢献できるよう励んでいきます」
FC大阪は20日、水戸ホーリーホックから育成型期限付き移籍で加入しているMF森村俊太(23)について、移籍期間が延長されることになったと発表した。
新たな移籍期間は2027年6月30日まで。契約により、移籍期間中は水戸と対戦する全ての公式戦に出場できない。
森村は2026シーズンからFC大阪に所属。J2・J3百年構想リーグでは10試合に出場している。
FC大阪の公式サイトを通じ、「2026/27シーズンもFC大阪の一員としてプレーできることを誇りに思います。結果で自分の価値を証明し、勝利に貢献できるよう励んでいきます。J2昇格に向けて応援よろしくお願いします!」とコメントした。
新たな移籍期間は2027年6月30日まで。契約により、移籍期間中は水戸と対戦する全ての公式戦に出場できない。
森村は2026シーズンからFC大阪に所属。J2・J3百年構想リーグでは10試合に出場している。
FC大阪の公式サイトを通じ、「2026/27シーズンもFC大阪の一員としてプレーできることを誇りに思います。結果で自分の価値を証明し、勝利に貢献できるよう励んでいきます。J2昇格に向けて応援よろしくお願いします!」とコメントした。