2026年7月29日発売『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』の収録曲とジャケット写真が解禁！

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2026年7月29日発売の七森中☆ごらく部15周年記念したRemixアルバム『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』の収録曲とジャケット写真が解禁された。

本作では、TVアニメ『ゆるゆり』シリーズのOP・EDを中心に七森中☆ごらく部の名曲たちが収録され、クラブミュージックや、チル、ポップスなど多様なアプローチで、七森中☆ごらく部の楽曲を多角的に楽しめるアルバムとなっている。CDには今回リミックスを担当したリミキサーたちと、かねてよりTVアニメ『ゆるゆり』シリーズのファンを公言しており、楽曲プロデュースも行った天津飯大郎からのライナーノーツも収録。楽曲の制作秘話や、『ゆるゆり』への想いなどが綴られているのでCDを手に取って楽しみにしてほしい。

また、アルバムのジャケット写真も公開された。今回公開されたジャケット写真は、2026年4月19日に開催されたイベント「ゆりゆららららゆるゆり放送室 15周年いべんと」にて描き下ろされたなもり先生のイラストを使用しており、赤座あかり、歳納京子、船見結衣、吉川ちなつの4人が仲睦まじく集合している。どのようなリミックスになっているのか想像を膨らませながら発売を待ってほしい。

そして、封入特典のキャラカードの絵柄も解禁された。「赤座あかり」「歳納京子」「船見結衣」「吉川ちなつ」のキャラカードいずれか1枚がランダム封入されており、その中から更に限定100枚はキャストの三上枝織、大坪由佳、津田美波、大久保瑠美それぞれの直筆サイン入りだ。特典は初回生産限定となっているので早めに予約しよう。

さらに、CDショップ予約特典の絵柄も公開。TVアニメ『ゆるゆり』1期のCDジャケット各種がキービジュアルとなっている。対象ショップでRemixアルバム『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』を予約購入すると先着で各ショップオリジナルの特典をゲットすることができる。きゃにめはステッカー（50mm予定）、Amazon.co.jpはメガジャケ、全国アニメイト（通販含む）はミニフォト3枚セット（54mm×86mm）、ゲーマーズはL判ブロマイド3枚セット、楽天ブックスはアクリルキーホルダー（50mm予定）、あみあみはましかくブロマイドとなっており、各ショップからお気に入りの特典を見つけて、こちらも数には限りがあるので早めにアルバムを予約してほしい。

●リリース情報

『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』

7月29日発売

品番：PCCG-02519

価格：3,300円(税込)

CDの予約はこちら

https://lnk.to/PCCG-02519

配信はこちら

https://lnk.to/YURUYURI_RemixAL

＜収録曲＞

M1. ゆりゆららららゆるゆり大事件-早川博隆 remix-

M2. いぇす!ゆゆゆ☆ゆるゆり♪♪- TOKYO MACHINE remix-

M3. ゴゴゴゴごらく部-原口沙輔 remix-

M4. 100%ちゅ〜学生-Kijibato remix-

M5. ゆりしゅらしゅしゅしゅ-Pa’s Lam System remix-

M6. マイペースでいきましょう-PandaBoY remix-

M7. おひるねゆにばーす-y0c1e remix-

M8. ゆるゆりI♡U-やしきん remix-

M9. ハッピータイムは終わらない-Getty remix-

M10.きみがくれたシャイニーストーリー-TEMPLIME remix-

M11. Precious Friends-タカハシヒビキ remix-

封入特典：初回生産限定

「赤座あかり」「歳納京子」「船見結衣」「吉川ちなつ」のキャラカードいずれか1枚をランダム封入

限定100枚直筆サイン入り！

【（サイン内訳・各キャスト25枚ずつ計100枚予定：三上枝織［赤座あかり役］、大坪由佳［歳納京子役］、津田美波［船見結衣役］、大久保瑠美［吉川ちなつ役］）】

CDショップ予約購入先着特典



きゃにめ:ステッカー（50mm予定）

Amazon.co.jp:メガジャケ

全国アニメイト（通販含む）:ミニフォト3枚セット（54mm×86mm）

ゲーマーズ:L判ブロマイド3枚セット

楽天ブックス:アクリルキーホルダー（50mm予定）

あみあみ:ましかくブロマイド

＜各ショップお申込みに関する注意事項＞

※全国のCDショップ、WEBショップにて2026年7月29日(水)発売Remix アルバム『YURUYURI Remix Album ゆるゆりみっくす♪♪』をご予約・ご購入のお客様に、先着で上記オリジナル特典をプレゼント。

※各店舗でご用意している特典数量には限りがございますので、お早目のご予約をおすすめいたします。

※特典は数に限りがございますので、発売前でも特典プレゼントを終了する可能性がございます。

※一部取り扱いの無い店舗やウェブサイトがございます。ご予約・ご購入の際には、各店舗の店頭または各サイトの告知にて、特典の有無をご確認ください。

（C)2019 なもり/一迅社・七森中ごらく部

関連リンク

アニメ「ゆるゆり」公式X

https://x.com/anime_yuruyuri