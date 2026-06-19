「ロッテ８−５楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

吉井新監督を迎えての初戦は逆転負け。４連敗で借金は今季ワーストを更新する１８となった。

継投が裏目に出た。同点で迎えた六回、２番手・鈴木翔にスイッチ。２死から四球、安打、四球で満塁のピンチを招くと、吉井監督は柴田にスイッチした。自らマウンドに渡り、ボールを手渡して鼓舞。だが、愛斗に決勝満塁本塁打を浴びた。カウント２−２からのフォークが暴投寸前のワンバウンド。フルカウントとなって投じた直球を狙われた。

吉井監督にとって昨季まで指揮を執ったロッテ戦。しかも慣れ親しんだＺＯＺＯマリン。練習中にグラウンドに姿を見せるとベンチ前から外野に向かい、右翼から左翼へゆっくり歩きながら選手個々とあいさつし、言葉を交わした。

「ほとんど『初めまして』だったと思うんで。これからしっかりコミュニケーションとっていきたい」。スタンドのロッテファンからも声を掛けられ、手を振って応えた。「みんな声かけてくれたんで、嬉しかったです」と笑顔を見せていた。

序盤は優勢に進めた。初回にマッカスカーの４号２ランで先制。二回に１点差とされたが、三回には２死二、三塁から渡辺佳の左中間２点二塁打で突き放した。渡辺佳は「初陣、勝てるように頑張ります」と新監督に白星を届ける思いを誓っていた。それでも五回まで投げた先発・荘司が２被弾４失点で同点とされていた。