「ロッテ８−５楽天」（１９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが２連勝で４月３日以来の貯金１とした。

同点で迎えた六回、２死満塁から愛斗が代わったばかりの柴田から左越え満塁本塁打を放ち試合を決めた。愛斗の本塁打は西武時代の２３年９月１６日・ロッテ戦（ベルーナ）以来３年ぶり。満塁本塁打はプロ入り初。ロッテに移籍して初本塁打が劇的な一発となった。

「打ったのは真っ直ぐです。みんなで繋いだチャンスでしたし、代打を出さずに信じてくれたので、集中していきました。打てて良かったです」とコメントした。

この日は「美爆音」で知られる習志野高校吹奏楽部が応援に特別参加しての一戦。序盤は劣勢だったが、打線が粘り強さを見せた。

２点を追う二回には佐藤が右中間への８号ソロ。三回に２点を奪われて突き放されたが、２死一、二塁からソトの２点二塁打で１点差とした。四回には山口の９号ソロで同点に追いついていた。

先発・ジャクソンは４回６安打４失点で降板。２番手・八木が２回無安打無失点に抑えて無傷の６勝目を挙げた。